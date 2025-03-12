"Делайте все, что можете": президент Ирана отказался вести какие-либо переговоры с Трампом

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что не желает вести переговоры с главой США Дональдом Трампом, когда тот ему угрожает. И, по его словам, Трампу "должно быть стыдно за то, что он сделал" с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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Пезешкиан имел ввиду скандал в Белом доме, который произошел во время визита Зеленского в Вашингтон 28 февраля, передает Mehr News Agency. Президент страны-союзника России неожиданно решил раскритиковать Трампа за этот конфликт.

"Вам должно быть стыдно за то, что вы недавно сделали с Зеленским", – сказал Пезешкиан, обращаясь к американскому главе.

Также президент Ирана отметил: Трамп повторяет в адрес Тегерана различные угрозы. Но Пезешкиан утверждает, что в этом нет смысла:

"Когда вы мне угрожаете, я не хочу вести с вами переговоры. Делайте все, что, черт возьми, можете".

Как писал OBOZ.UA, ранее Дональд Трамп заявил, что Ирану придется заключить соглашение с Соединенными Штатами, в противном случае очень скоро с ним "что-то случится". Президент США сообщил, что направил письмо Али Хаменеи, верховному лидеру страны, и подчеркнул, что хочет достичь соглашения касательно ядерной программы.

Али Хаменеи 8 марта ответил, что не собирается договариваться с правительствами, которые его запугивают.

По данным The New York Times, Иран по-прежнему находится на пороге ядерных возможностей и ищет ускоренный способ производства ЯО.

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