США заявили, что уничтожили нескольких лидеров хуситов: в ответ атакован американский авианосец

Серия американских авиационных атак по Йемену 15 марта уничтожила нескольких лидеров хуситов, заявили в Вашингтоне. Из-за этого поддерживаемая Ираном группировка пообещала устроить "еще большую эскалацию" и "незамедлительный ответ"; впоследствии йеменские хуситы проинформировали об ударе 18 дронами и ракетами по авианосцу ВМС США USS Harry S. Truman.

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Главный спикер хуситов, "бригадный генерал" Яхья Сари опубликовал видео в X (Twitter), в котором сообщил о "специальной военной операции" против американского авианосца. По его словам, это ответ на "агрессию США" и более 47 американских авиаударов по нескольким районам страны.

По словам хуситов, теперь – если американские войска продолжат свои атаки – все военные корабли Соединенных Штатов в Красном и Аравийском морях будут мишенями.

Представитель хуситов Наср эд-Дин Амер в воскресенье, 16 марта, утверждал, что большинство погибших от авиаударов – это женщины и дети. Жертвами якобы стали по меньшей мере 31 человек, 101 получил ранения. В NBC News подчеркнули, что провести независимую проверку этой информации не удалось.

"Мы ответим на недавнюю эскалацию дальнейшей эскалацией. Наш ответ не будет отложен", – заявил Амер и пообещал продолжение операций группировки до тех пор, пока Израиль "не снимет блокаду Газы".

Штаты начали военную операцию против хуситов после приказа президента Дональда Трампа в субботу, 15 марта. Глава США обещал использовать "подавляющую смертоносную силу", пока повстанцы не прекратят нападения на корабли, самолеты и БПЛА в Красном море.

Хуситы, захватившее часть Йемена, включая его столицу Сану, активизировали нападения в этом регионе в ответ на войну в секторе Газа.

15 марта взрывы звучали в Сане и Сааде, оплоте хуситов недалеко от границы с Саудовской Аравией, а также Ходейде, Байде и Марибе.

Советник Белого дома по национальной безопасности Майк Уолтц заявил ABC News, что американские удары были более эффективными, чем те, которые совершала администрация Джо Байдена.

"Это не были какие-то уколы булавки... Это был подавляющий ответ, который фактически был нацелен на нескольких лидеров хуситов и уничтожил их", – сказал чиновник.

Он (как и ранее Трамп) акцентировал на активной помощи хуситам, которую предоставляет Иран.

"Президент Трамп счел это неприемлемым. Мы унаследовали ужасную ситуацию, и это одно из тех усилий, которые потребуются для исправления этой несправедливости и возобновления мировой торговли", – заявил Уолтц.

Неназванный источник ABC News сообщил, что авиационные удары, как ожидается, продолжатся.

"Иран должен услышать его [Трампа] громко и ясно. Это совершенно неприемлемо, и это будет прекращено. Уровень поддержки, которую они оказывают хуситам – точно так же, как у них есть "Хезболла", точно так же, как у них есть ополченцы в Ираке, ХАМАС и другие... Разница в том, что у хуситов невероятно сложная противовоздушная оборона, у них есть противокорабельные крылатые ракеты, беспилотники, ударные беспилотники морского базирования и даже баллистические ракеты. Они совершили десятки атак на несколько военных кораблей, десятки атак, более 175 на мировую торговлю, потопили несколько судов... Мы привлечем к ответственности не только хуситов, но и Иран, их покровителей", – добавил Уолтц.

Как писал OBOZ.UA, ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан резко раскритиковал Дональда Трампа и высказал нежелание вести с ним переговоры. "Когда вы мне угрожаете, я не хочу вести с вами переговоры. Делайте все, что, черт возьми, можете", – обратился он к главе Соединенных Штатов.

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