Трамп провел совещание в ситуационном насчет новых ударов по Ирану: в Axios узнали подробности

Президент США Дональд Трамп провел встречу со своей командой по национальной безопасности днем в среду, 10 июня, чтобы обсудить потенциальные новые удары по Ирану. Она состоялась через несколько часов после того, как политик заявил журналистам, что Штаты "снова сильно ударят по ним сегодня", имея в виду Тегеран.

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Одним из вариантов, который рассматривает Трамп, является начало масштабной, но кратковременной операции с целью давления на Иран, чтобы он изменил свою позицию на переговорах. Об этом пишет Axios со ссылкой на два источника.

По словам собеседников издания, на заседании ситуационной комнаты присутствовали вице-президент Джей Ди Вэнс, государственный секретарь Марко Рубио, директор ЦРУ Джон Рэтклифф, глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн, посланник Белого дома Стив Уиткофф и другие высокопоставленные чиновники.

Министр обороны Пит Хегсет присоединился к встрече из штаб-квартиры CENTCOM в Тампе.

"Если они не собираются заключать соглашение, мы нанесем им сильный удар", – сказал он солдатам, находясь во Флориде, повторяя заявления Трампа, сделанные ранее в среду.

Как сообщал OBOZ.UA, Дональд Трамп до сих пор считает, что сможет заключить сделку с Ираном. Даже несмотря на то, что США нанесли ответные удары по Ирану во вторник вечером, заявил высокопоставленный чиновник Белого дома.

А в среду президент США сказал, что Ирану придется "заплатить цену" за то, что он так долго ведет переговоры по мирному соглашению. Заявление Трампа прозвучало после обмена ударами между США и Ираном из-за сбития американского вертолета над Ормузским проливом.

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