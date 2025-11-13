Трамп прошел расширенный скрининг в медицинском центре: в Белом доме назвали причину

В Белом доме заявили, что президент США Дональд Трамп находится в отличном физическом состоянии. Все медицинские исследования, которые он проходил в последнее время, происходили в рамках планового осмотра.

Об этом во время пресс-брифинга в Вашингтоне сказала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, передает "Укринформ". Она сообщила, что Трамп прошел расширенный скрининг в медицинском центре имени Уолтера Рида в рамках своего планового медицинского осмотра.

"Полные результаты были пересмотрены врачами-рентгенологами и консультантами", – рассказала Ливитт.

По ее словам, американский президент "остается в отличном физическом состоянии".

Пресс-секретарь анонсировала, что вечером лидер будет принимать гостей – событие будет транслироваться онлайн, поэтому журналисты смогут убедиться в сказанном ею.

"Возможно, вы увидите его еще, когда он будет подписывать законопроект о возобновлении работы федерального правительства", – добавила Ливитт.

Напомним: на днях Дональд Трамп выглядел очень уставшим в Овальном кабинете Белого дома на публичном мероприятии, посвященном снижению цен на лекарства. Казалось, что он сейчас уснет: республиканец постоянно закрывал глаза, слушая спикеров.

Оппоненты президента воспользовались этим, чтобы поднять вопросы об эффективности работы главы Белого дома и состоянии его здоровья. Представительнице Белого дома Тейлор Роджерс пришлось прокомментировать ситуацию.

"Президент не спал; более того, он говорил все время и отвечал на многочисленные вопросы прессы во время этого объявления, которое представляет собой историческое снижение цен для американцев на два препарата, которые помогают людям, борющимся с диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями, ожирением и т.д.", – заявила она.

В прошлом месяце сам 79-летний республиканец заявил, что ему сделали МРТ во время медицинского осмотра в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида, не уточнив причину.

Летом Белый дом объявил, что врачи обследовали Трампа на предмет отеков ног и диагностировали хроническую венозную недостаточность. Это состояние, при котором клапаны в определенных венах работают неправильно, что может приводить к застою крови.

