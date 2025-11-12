'У нас должен быть День Победы': Трамп решил проводить военные парады по примеру Британии и России

Президент США Дональд Трамп, который, по его же словам, "закончил" 8 войн, решил проводить в своей стране военные парады в честь всех "побед". Он вдохновился примером России и Великобритании.

Видео дня

Об этом Трамп объявил во время речи на Арлингтонском национальном кладбище в честь Дня ветеранов. Он в очередной раз заявил, что в США также необходимо праздновать День Победы.

Глава Белого дома рассказал, что смотрел трансляцию торжественных мероприятий, которые проводятся в Великобритании и России в честь победы во Второй мировой войне, и ему это очень понравилось.

Вдохновившись теми парадами, Трамп решил, что и США отныне так будут праздновать День победы "в Первой мировой войне, во Второй мировой войне и во всех других войнах".

"Я вижу, как другие страны празднуют День Победы. Я смотрел Великобританию. Я смотрел Россию. Они праздновали День Победы во Второй мировой войне. И я сказал, что у нас должен быть День Победы. Отныне мы будем праздновать День Победы в Первой мировой войне, во Второй мировой войне и, честно говоря, во всех других войнах", – сказал Дональд Трамп.

Такое заявление президент США сделал 11 ноября – именно на этот день он "назначил" День Победы Соединенных Штатов в Первой мировой войне.

Трамп установил 2 Дня Победы и провел военный парад

Напомним, ранее Дональд Трамп заявил, что его страна "выиграла обе войны " – и Первую и Вторую мировую. Он объявил США победителем в обеих этих войнах и назначил даты празднования: 8 мая – День Победы во Второй мировой войне, а 11 ноября – День Победы в Первой мировой войне.

Также Трампу не дает покоя и тема военного парада. В этом году он провел такие торжества 14 июня в Вашингтоне в честь 250-летия создания армии США. Дата празднования символически совпала с днем рождения самого Трампа.

Этот парад сопровождался протестами, которые проходили по всей стране против политики Дональда Трампа, в частности в отношении мигрантов.

Акции протеста проходили под лозунгом "Без королей". Миллионы американцев вышли на улицы Атланты, Чикаго, Нью-Йорка, Денвера, Хьюстона, Сиэтла и других городов. Они также демонстрировали несогласие с организацией парада, который, по их мнению, является проявлением авторитаризма.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп заявил, что США победили в обеих войнах – в Первой мировой и Второй мировой. По его словам, если бы не Соединенные Штаты, то сейчас бы все разговаривали на немецком.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!