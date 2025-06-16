Иран хочет вести переговоры, но это нужно было делать раньше, – Трамп

Президент США Дональд Трамп считает, что Иран на фоне обострения конфликта с Израилем хочет возобновить переговоры с Соединенными Штатами о ядерной сделке. Однако по его словам, это нужно было делать раньше.

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Об этом Трамп сказал во время встречи с премьер-министром Канады Марком Карни на полях саммита G7. Соответствующее видео обнародовал Newsmax в соцсети X.

Журналисты спросили у Трампа, есть ли сигналы, что Иран хочет деэскалации конфликта с Израилем.

"Да... Они хотели бы поговорить, но они должны были сделать это раньше. У меня было 60 дней, у них было 60 дней, и на 61-й день я сказал, что у нас нет соглашения", – отметил американский лидер.

Глава Белого дома добавил, что такая война причиняет боль обеим сторонам, но Иран не сможет одержать в ней победу.

"Иран не победит в этой войне, и они должны пойти на переговоры, они должны пойти на переговоры немедленно, пока не стало слишком поздно", – подчеркнул президент США.

Трамп также не стал отвечать на вопрос о том, есть ли условия, при которых Соединенные Штаты станут частью конфликта на Ближнем Востоке.

Напомним, Израиль обратился к США с просьбой присоединиться к войне с Ираном, чтобы ликвидировать его ядерную программу. Для того, чтобы сделать это самостоятельно, Израилю не хватает бомб, способных уничтожить иранские бункеры, а также больших бомбардировщиков, которые могли бы уничтожить подземный ядерный объект Фордо.

Как сообщал OBOZ.UA, Иран через посредников передал сигнал о готовности вернуться к переговорам по своей ядерной программе. Это произошло на фоне интенсивных израильских атак, продолжающихся с 13 июня.

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