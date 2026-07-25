Трамп приказал прекратить удары по Ирану после почти двух недель ежедневных атак: что известно о причинах

Президент США Дональд Трамп приказал американским военным не наносить новых ударов по Ирану в пятницу, прервав продолжавшуюся почти две недели серию ежедневных атак. Решение было принято после 13 дней непрерывных ударов, однако пока неизвестно, станет ли эта пауза постоянной.

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Об этом сообщили Axios два источника, осведомленные о решении президента. По их словам, Белый дом не ответил на запрос журналистов об официальном комментарии, однако собеседники издания подтвердили, что Трамп лично поручил военным не наносить новых ударов.

Позже президент США заявил, что в случае, если Вашингтон не получит от Ирана "100% того, чего хочет", ситуация может перерасти в полномасштабную войну.

Ставка на переговоры

По данным источников, решение Трампа свидетельствует о его намерении дать больше времени дипломатическим усилиям. В то же время в Белом доме считают, что без перехода к масштабной военной операции нынешний уровень ударов уже достиг предела своей эффективности.

Американские военные продолжают готовить планы на случай возвращения к активной фазе боевых действий. Если президент примет такое решение, армия США сможет быстро возобновить операцию.

В пятницу Трамп получил от военных очередной план ударов, однако на этот раз не дал разрешения на его выполнение. Вместо этого он приказал воздержаться от новых атак.

Вскоре после этого президент заявил журналистам в Белом доме, что имеет возможность как продолжить удары, так и усилить их, "уничтожив всё, что у них есть". В то же время он подчеркнул, что считает "более разумной стратегией" достижение соглашения с Ираном.

"Мы сейчас ведем переговоры с иранцами. Думаю, они становятся все более серьезными с каждым днем. Мы полностью готовы к действиям, но сейчас ведем с ними переговоры", – сказал Трамп.

Позже, выступая на ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома, он отметил, что пока не считает Иран готовым к соглашению, однако готов выслушать предложения.

Реакция союзников

Израильский кабинет безопасности и Армия обороны Израиля ожидали, что США нанесут новые удары в пятницу. По словам израильских чиновников, они даже готовились к масштабной американской операции, которая могла спровоцировать ответный удар по территории Израиля.

Поскольку израильская сторона не располагала полной информацией о намерениях Вашингтона, военные оставались в состоянии повышенной готовности. Лишь вечером в пятницу Израиль получил сообщение о том, что Трамп не одобрил новые удары.

Приказ о прекращении ударов был отдан через несколько часов после прибытия в Тегеран делегации Омана. Стороны ведут переговоры о новой договоренности, предусматривающей открытие Ормузского пролива.

Два региональных источника, знакомые с ходом переговоров, сообщили, что стороны уже достигли определенного прогресса. По их словам, соглашение между Оманом и Ираном может быть заключено уже в ближайшие выходные.

В случае достижения договоренностей окончательное решение об их одобрении должен принять президент США.

Как сообщал OBOZ.UA, удары Ирана по объектам ЦРУ в Персидском заливе могли происходить при участии России. За время американо-иранской войны таких атак было несколько.

По данным Reuters, в США в настоящее время изучают вероятную степень вовлеченности РФ в эти атаки.

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