Трамп после критики в адрес Обамы приказал рассекретить данные о пришельцах и НЛО

Президент США Дональд Трамп поручил начать процесс рассекречивания документов, связанных с внеземной жизнью и неопознанными воздушными явлениями. Соответствующее заявление он сделал после публичной критики в адрес Барака Обамы.

Решение уже вызвало широкий резонанс как в политических кругах, так и среди общественности. Об этом пишет Вloomberg.

Трамп сообщил, что поручил министру обороны и другим профильным ведомствам начать процедуру выявления и обнародования правительственных материалов, касающихся инопланетной жизни, НЛО и неопознанных воздушных явлений. По его словам, интерес общества к этой теме является "огромным", а потому общественность имеет право знать больше.

Инициатива прозвучала на фоне критики в адрес Барака Обамы. Ранее бывший президент в интервью политическому комментатору Брайану Тайлеру Коэну заявил, что "инопланетяне существуют", хотя и уточнил, что лично их не видел и что их не удерживают в "Зоне 51". Впоследствии Обама объяснил, что не имел в виду наличие секретных знаний и его слова не следует воспринимать буквально.

Комментируя эти высказывания, Трамп заявил журналистам на борту президентского самолета, что Обама якобы разгласил информацию, которая может иметь признаки секретной. В то же время действующий президент предположил, что рассекречивание материалов поможет "снять напряжение" вокруг этой темы.

Вопрос НЛО уже находился в центре внимания американских властей. В 2021 году разведывательное сообщество США обнародовало отчет о неопознанных воздушных явлениях, которые фиксировали военные пилоты на протяжении нескольких десятилетий. В документе не содержалось подтверждений инопланетного происхождения объектов, однако отмечалась необходимость дальнейшего анализа и систематизации таких случаев.

В том же году Пентагон опубликовал видеозаписи, на которых американские летчики отслеживают объекты, быстро меняющие направление полета или совершающие маневры, нехарактерные для известных типов летательных аппаратов. Эти кадры стали предметом активных обсуждений в медиа и социальных сетях.

Аналитики обращают внимание, что инициатива Трампа совпадает с активной фазой подготовки к промежуточным выборам в Конгресс. Республиканская партия пытается сохранить большинство, тогда как опросы свидетельствуют о росте недовольства избирателей экономической ситуацией и стоимостью жизни.

Дополнительным фактором общественного внимания остаются документы, связанные с делом финансиста Джеффри Эпштейна, в которых упоминаются имена влиятельных политиков, в том числе самого Трампа.

Во время выступления в штате Джорджия президент отметил свои экономические достижения и подчеркнул, что вопрос доступности жизни является одним из ключевых в его политической программе. В то же время демократы ранее неоднократно критиковали Трампа за обращение с засекреченными документами.

После завершения первого президентского срока ему были выдвинуты федеральные обвинения в ненадлежащем хранении документов Министерства обороны, однако после переизбрания в 2024 году производство было прекращено.

Сейчас в Белом доме не уточняют, какие именно материалы могут быть обнародованы в ближайшее время и в какие сроки продлится процедура рассекречивания.

