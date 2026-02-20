'Он допустил ошибку': Трамп заявил, что Обаме не следовало разглашать информацию об инопланетянах

Президент США Дональд Трамп 19 февраля прокомментировал слова 44-го президента страны Барака Обамы о существовании инопланетян. Во время общения с журналистами в США он заявил, что Обама "раскрыл секретную информацию" и допустил ошибку.

Об этом 19 февраля сообщило агентство Bloomberg. Издание привело фрагмент разговора Трампа с журналистами, в котором он ответил на вопрос о словах Обамы.

"Он раскрыл секретную информацию. Ему не следовало этого делать", – сказал Трамп.

Реакция Трампа

После слов Обамы журналист спросил Дональда Трампа, видел ли он какие-либо доказательства посещения Земли внеземными существами. В ответ Трамп повторил, что экс-президент "раскрыл секретную информацию" и не должен был этого делать.

На уточнение, существуют ли инопланетяне, Трамп ответил: "Я не знаю, существуют они или нет. Он допустил большую ошибку". Разговор состоялся 19 февраля, других деталей относительно возможных доказательств или официальных данных он не привел.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как Барак Обама в интервью прокомментировал теории заговора вокруг Зоны 51 и заявил, что пришельцев там не удерживают. Речь идет об интервью, которое Барак Обама дал 15 февраля подкастеру Брайану Тайлеру Коэну. В разговоре он заявил, что считает существование инопланетян возможным, однако добавил, что лично их не видел.

Обама также упомянул военный объект Зона 51, расположенный на озере Грум-Лейк в штате Невада. По его словам, пришельцев там не удерживают. "Их не держат в Зоне 51. Там нет ни одного подземного сооружения, если только нет какого-то грандиозного заговора, который они скрыли от президента Соединенных Штатов", – сказал он.

