Трамп похвастался ударом США по 'крупному объекту' Венесуэлы: детали

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные уничтожили"крупный объект" в Венесуэле в рамках кампании против вероятных наркоторговых операций. По его словам, удар был нанесен несколько дней назад, однако конкретная цель и место атаки пока не раскрываются.

Об этом Трамп заявил в интервью радио WABC в Нью-Йорке. Комментарии президента приводят американские СМИ, в Белом доме заявление пока не прокомментировали.

Во время интервью стороннику-республиканцу Джону Кациматидису Дональд Трамп рассказал о бомбардировке судов, которые, по утверждению его администрации, используются для перевозки наркотиков. В этом контексте он заявил, что США нанесли удар по "крупному заводу или крупному объекту", откуда, по его словам, выходят корабли.

"Две ночи назад мы его уничтожили. Поэтому мы очень сильно ударили по ним", – сказал Трамп, не уточнив, о каком именно объекте идет речь. После этого заявления Белый дом не предоставил официального подтверждения или разъяснения относительно возможного удара.

В случае подтверждения эта атака может стать первым ударом США по наземной цели в Венесуэле с момента усиления давления администрации Трампа на правительство Николаса Мадуро. Ранее действия США в регионе ограничивались атаками на лодки, блокированием маршрутов и мерами, направленными на срыв экспорта венесуэльской нефти.

Сам Трамп в течение последних недель неоднократно заявлял о готовности расширить военную кампанию, в том числе нанося удары по объектам на территории Венесуэлы, если Вашингтон сочтет это необходимым.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Венесуэла обвинила Соединенные Штаты в "величайшем вымогательстве" из-за захвата нефтяных танкеров. Такие действия США Каракас сравнил с пиратством.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обвинил президента Венесуэлы Николаса Мадуро в руководстве наркокартелем и заявил, что преступные группировки слишком долго действовали безнаказанно.

