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Трамп планирует назначить ведущего критика коронавирусного локдауна на должность руководителя Национального института здоровья США

Дарья Дурова
Новости. Мир
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Трамп планирует назначить ведущего критика коронавирусного локдауна на должность руководителя Национального института здоровья США

Директором Национального института охраны здоровья США (NIH), крупнейшего в мире биомедицинского научно-исследовательского учреждения, финансируемого американским правительством, избранный президент Дональд Трамп назначит Джея Бхаттачарью. Это врач, эпидемиолог и экономист в области здравоохранения, который является ярым критиком коронавирусного карантина.

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Как пишет ВВС, Бхаттачарья во время COVID-эпидемии стал лицом широко обсуждаемого открытого письма, известного как Грейт-Баррингтонская декларация, в котором выступал против масштабных карантинных мер. 26 ноября 2024-го стало известно о его новой будущей должности.

Таким образом, Трамп уже назвал всех 15 высокопоставленных чиновников для своего нового кабинета, готовясь вступить в должность президента 20 января.

Ранее в этом месяце республиканец объявил, что министерство здравоохранения США возглавит Роберт Кеннеди-младший. У него, кстати, также скептическое отношение к вакцинам. Это встревожило медицинское сообщество, хотя его призывы к более строгому регулированию пищевых ингредиентов получили похвалу.

Трамп отметил, что Бхаттачарья будет работать с Кеннеди, чтобы "вернуть NIH статус золотого стандарта медисследований, поскольку они изучают глубинные причины и решения крупнейших проблем здравоохранения Америки, включая наш кризис, связанный с хроническими заболеваниями и болезнями".

Бхаттачарья в соцсетях ответил избранному президенту, что "польщен" его выбором.

"Мы реформируем американские научные институты, чтобы они снова стали достойными доверия, и будем использовать плоды выдающейся науки, чтобы сделать Америку здоровой снова!" – написал он в духе предвыборных слоганов Трампа.

Трамп планирует назначить ведущего критика коронавирусного локдауна на должность руководителя Национального института здоровья США
Трамп планирует назначить ведущего критика коронавирусного локдауна на должность руководителя Национального института здоровья США

Как сообщал OBOZ.UA, украинский парламентарий Александр Мережко выдвинул избранного президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира-2025. Политик надеется, что новый американский глава в попытках закончить войну в Украине будет искать решение на основе международного права, уважая территориальную целостность и суверенитет нашей страны.

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