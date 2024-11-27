Трамп планирует назначить ведущего критика коронавирусного локдауна на должность руководителя Национального института здоровья США

Директором Национального института охраны здоровья США (NIH), крупнейшего в мире биомедицинского научно-исследовательского учреждения, финансируемого американским правительством, избранный президент Дональд Трамп назначит Джея Бхаттачарью. Это врач, эпидемиолог и экономист в области здравоохранения, который является ярым критиком коронавирусного карантина.

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Как пишет ВВС, Бхаттачарья во время COVID-эпидемии стал лицом широко обсуждаемого открытого письма, известного как Грейт-Баррингтонская декларация, в котором выступал против масштабных карантинных мер. 26 ноября 2024-го стало известно о его новой будущей должности.

Таким образом, Трамп уже назвал всех 15 высокопоставленных чиновников для своего нового кабинета, готовясь вступить в должность президента 20 января.

Ранее в этом месяце республиканец объявил, что министерство здравоохранения США возглавит Роберт Кеннеди-младший. У него, кстати, также скептическое отношение к вакцинам. Это встревожило медицинское сообщество, хотя его призывы к более строгому регулированию пищевых ингредиентов получили похвалу.

Трамп отметил, что Бхаттачарья будет работать с Кеннеди, чтобы "вернуть NIH статус золотого стандарта медисследований, поскольку они изучают глубинные причины и решения крупнейших проблем здравоохранения Америки, включая наш кризис, связанный с хроническими заболеваниями и болезнями".

Бхаттачарья в соцсетях ответил избранному президенту, что "польщен" его выбором.

"Мы реформируем американские научные институты, чтобы они снова стали достойными доверия, и будем использовать плоды выдающейся науки, чтобы сделать Америку здоровой снова!" – написал он в духе предвыборных слоганов Трампа.

Как сообщал OBOZ.UA, украинский парламентарий Александр Мережко выдвинул избранного президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира-2025. Политик надеется, что новый американский глава в попытках закончить войну в Украине будет искать решение на основе международного права, уважая территориальную целостность и суверенитет нашей страны.

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