Китай угрожает отменить встречу Си Цзиньпина с Трампом: какое условие выдвигает

Запланированная встреча президента США Дональда Трампа с лидером КНР Си Цзиньпином может не состояться. Китай угрожает отменить ее, если американцы осуществят какие-либо новые поставки оружия Тайваню.

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Об этом со ссылкой на несколько источников, знакомых с двусторонними отношениями, сообщило издание Kyodo News. Собеседники журналистов утверждают, что тайваньский вопрос для Пекина является "красной чертой". Если Вашингтон переступит ее, лидеры не смогут встретиться.

Что известно о потенциальной поездке Си Цзиньпина в США

Трамп, очевидно стремясь продемонстрировать свои дипломатические достижения накануне промежуточных ноябрьских выборов в Конгресс, придает большое значение проведению совместного саммита с Си Цзиньпином.

Американский президент уже успел объявить, что 24 сентября он примет китайского коллегу и его супругу в Белом доме и устроит государственный ужин в их честь. Официальный Пекин пока не делал публичных заявлений относительно визита высшего руководства в США.

Напомним, что в середине мая этого года Трамп встречался с главой Китайской Народной Республики. Для этого он приезжал в Пекин.

Тогда Си Цзиньпин сказал президенту США, что Тайвань является "важнейшим вопросом" в отношениях стран, предупредив о потенциальном конфликте, если ситуация не будет решена надлежащим образом.

В то же время Трамп в телеинтервью хвастался, что продажа американского оружия Тайваню может стать "очень хорошим козырем в переговорах" с Китаем.

В декабре прошлого года администрация Трампа объявила о крупнейшем в истории пакете продаж оружия Тайваню на сумму 11 миллиардов долларов, что вызвало гневную реакцию КНР.

Как писал OBOZ.UA:

– Этим летом Тайвань провел крупнейшие в 2026 году военные учения Han Kuang, во время которых военнослужащие и гражданские лица отработали действия на случай возможного вторжения китайских войск.

– Дональд Трамп не исключал личных переговоров с президентом Тайваня Лай Цинде. Это может стать первой прямой коммуникацией между лидерами Соединенных Штатов Америки и Тайваня с 1979 года.

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