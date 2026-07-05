Трамп о похоронах Хаменеи: один выстрел – и мы могли бы уничтожить их всех

Американский президент Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты одним ударом могли бы уничтожить всё руководство Ирана, собравшееся на похороны бывшего верховного лидера Али Хаменеи. Однако, по его словам, Вашингтон не будет наносить удары, поскольку в таком случае "не с кем будет вести переговоры".

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Об этом сообщает Axios. Церемония прощания с аятоллой, погибшим в результате израильского авиаудара в начале войны, началась 4 июля.

США могли бы ликвидировать руководство Ирана, но не сделают этого

Как отмечает издание, глава Белого дома сообщил, что внимательно следит за церемонией похорон Али Хаменеи, который погиб в первый день войны во время совместной операции США и Израиля, и добавил, что иранская сторона якобы заинтересована в заключении соглашений.

В то же время, по его словам, стороны согласились приостановить переговоры примерно на неделю, до завершения мероприятий, связанных с похоронами. В этот период, как утверждает американский президент, боевые действия между сторонами также не будут вестись, несмотря на то, что руководство Ирана является легкой мишенью для американских ударов.

"Они все там. Один выстрел – и мы могли бы уничтожить их всех. Но мы не будем этого делать, потому что тогда не с кем будет вести переговоры", – считает Трамп.

Он также добавил, что его удивила реакция части иранцев на похоронах Али Хаменеи, которые плакали. По его словам, он ожидал иного отношения к политику, поскольку считает, что тот не пользовался поддержкой среди населения.

Американский лидер предположил, что "возможно, это не настоящие слёзы".

Напомним, 4 июля началась многодневная церемония прощания с Али Хаменеи. На траурные мероприятия в Тегеране собрались огромные толпы, которые скандировали антиамериканские и антиизраильские лозунги. Один из ораторов заявил, что люди собрались не для прощания, "а ради мести". Иранские власти рассчитывают, что улицы Тегерана заполнят миллионы людей.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в ночь на 1 марта в Иране подтвердили смерть верховного лидера Али Хаменеи и четырёх членов его семьи. В Тегеране объявили о "мести" США и нанесли серию ударов по Израилю и ряду других стран региона.

Уже 8 марта Моджтаба Хаменеи, второй сын аятоллы Али Хаменеи, стал новым верховным лидером Ирана. О его назначении сообщали государственные иранские СМИ.

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