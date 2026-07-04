Знаменитая теннисистка, которую поляки заставили снять с себя украинскую символику, сенсационно проиграла на Уимблдоне малоизвестной филиппинке. Видео

Третья ракетка мира и действующая чемпионка Уимблдона Ига Швентек завершила выступление на текущем лондонском турнире уже в третьем круге. 20-летняя представительница Филиппин Александра Эала (WTA №32) впервые в карьере вышла во вторую неделю турнира Большого шлема.

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Одна из главных фавориток соревнований уступила со счетом 6:7(9), 2:6 в матче, который продолжался 2 часа 15 минут. Встреча прошла в упорной борьбе, однако польская теннисистка не смогла воспользоваться своими шансами в ключевые моменты.

Первая партия получилась максимально напряженной. Швентек регулярно создавала давление на приеме и за матч заработала 11 брейк-пойнтов, но Эала уверенно действовала в обороне и довела дело до тай-брейка. В решающий момент филиппинка оказалась точнее и выиграла его со счетом 11:9.

После неудачи в стартовом сете игра действующей чемпионки заметно ухудшилась. Швентек испытывала серьезные проблемы на второй подаче, выиграв лишь 41% розыгрышей, а также допустила пять двойных ошибок. Эала воспользовалась спадом соперницы, реализовала пять из семи брейк-пойнтов и уверенно довела матч до победы.

Это поражение стало одним из самых громких сюрпризов нынешнего розыгрыша Уимблдона. Полька не смогла защитить прошлогодний титул, потеряла 1870 рейтинговых очков и опустится как минимум на шестое место в рейтинге WTA.

После матча Эала призналась, что до сих пор не может поверить в произошедшее. По словам филиппинки, возможность сыграть против Швентек на Центральном корте Уимблдона уже стала для нее особенным событием, а выход во вторую неделю турнира Большого шлема она назвала главным достижением в своей карьере.

Теннисистка отметила, что для многократных чемпионок турниров Большого шлема подобный результат может выглядеть привычным, однако для нее он имеет совершенно иное значение.

"Для человека, который вырос на Филиппинах и каждый день после школы ходил тренироваться с братом и дедушкой в приспущенных носках, светящихся кроссовках и с пухлыми щеками, это значит всё", – сказала Эала в интервью на корте.

Ранее Швентек призналась, что не носит больше брошку в цветах украинского флага из-за критики соотечественников.

Уроженка Варшавы с начала полномасштабного вторжения регулярно выходила на корт с украинской символикой на кепке.

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