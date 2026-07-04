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Знаменитая теннисистка, которую поляки заставили снять с себя украинскую символику, сенсационно проиграла на Уимблдоне малоизвестной филиппинке. Видео

Максим Иншаков
Спорт Oboz
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Чемпионка Уимблдона досрочно сложила свои полномочия
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Третья ракетка мира и действующая чемпионка Уимблдона Ига Швентек завершила выступление на текущем лондонском турнире уже в третьем круге. 20-летняя представительница Филиппин Александра Эала (WTA №32) впервые в карьере вышла во вторую неделю турнира Большого шлема.

Александра Эала

Одна из главных фавориток соревнований уступила со счетом 6:7(9), 2:6 в матче, который продолжался 2 часа 15 минут. Встреча прошла в упорной борьбе, однако польская теннисистка не смогла воспользоваться своими шансами в ключевые моменты.

Первая партия получилась максимально напряженной. Швентек регулярно создавала давление на приеме и за матч заработала 11 брейк-пойнтов, но Эала уверенно действовала в обороне и довела дело до тай-брейка. В решающий момент филиппинка оказалась точнее и выиграла его со счетом 11:9.

Александра Эала

После неудачи в стартовом сете игра действующей чемпионки заметно ухудшилась. Швентек испытывала серьезные проблемы на второй подаче, выиграв лишь 41% розыгрышей, а также допустила пять двойных ошибок. Эала воспользовалась спадом соперницы, реализовала пять из семи брейк-пойнтов и уверенно довела матч до победы.

Ига Швентек

Это поражение стало одним из самых громких сюрпризов нынешнего розыгрыша Уимблдона. Полька не смогла защитить прошлогодний титул, потеряла 1870 рейтинговых очков и опустится как минимум на шестое место в рейтинге WTA.

После матча Эала призналась, что до сих пор не может поверить в произошедшее. По словам филиппинки, возможность сыграть против Швентек на Центральном корте Уимблдона уже стала для нее особенным событием, а выход во вторую неделю турнира Большого шлема она назвала главным достижением в своей карьере.

Александра Эала расплакалась на корте

Теннисистка отметила, что для многократных чемпионок турниров Большого шлема подобный результат может выглядеть привычным, однако для нее он имеет совершенно иное значение.

"Для человека, который вырос на Филиппинах и каждый день после школы ходил тренироваться с братом и дедушкой в приспущенных носках, светящихся кроссовках и с пухлыми щеками, это значит всё", – сказала Эала в интервью на корте.

Ранее Швентек призналась, что не носит больше брошку в цветах украинского флага из-за критики соотечественников.

Ига Швентек

Уроженка Варшавы с начала полномасштабного вторжения регулярно выходила на корт с украинской символикой на кепке.

Швентек с украинской символикой

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