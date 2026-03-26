Трамп напал на Иран по тем же причинам, что Путин на Украину: немецкий политик разнес позицию США и указал на вызов для Европы

Бывший вице-канцлер Германии Роберт Хабек решил провести прямые параллели между действиями президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина. По его мнению, оба политика руководствуются "манией величия", а не рациональными мотивами.

Также он заявил, что для европейских лидеров это должно стать неким "предостережением". Об этом Хабек написал в своей колонке для британской газеты The Guardian.

Иррациональность как политический метод

По мнению Хабека, главной чертой, объединяющей Трампа и Путина, является их непредсказуемость и пренебрежение международным правом. Автор подчеркивает, что в обоих случаях речь идет не об идеологии, а об "упоении собственным историческим величием".

Немецкий политик заявил, что Путин недооценил решимость Украины, а Трамп – стойкость "иранского народа" и интересы потенциальных союзников.

"Их поведение злое и незаконно, но рациональные мотивы не являются решающими факторами. Путин и Трамп в первую очередь заботятся о собственном величии. Или то, что они считают за это. Вот что делает их такими непредсказуемыми. В результате им было всё равно на международное право", – заявил Хабек.

Энергетическая ловушка

Особое внимание Хабек посвятил вопросам энергетической безопасности. Политик напомнил, что Путин годами заманивал Германию в ловушку дешевого газа, готовя почву для вторжения. Однако, избавившись от зависимости от российского топлива к 2025 году, Европа совершила опасный маневр: вместо форсированного перехода на возобновляемые источники энергии, ЕС просто сменил поставщика ископаемого топлива, переключившись на США.

Также он указывает на то, что энергетическая инфраструктура вновь стала мишенью и инструментом шантажа, как это было с "Северными потоками" в 2022 году и блокировкой Ормузского пролива Ираном в 2026.

Рецепт выживания для Европы

Хабек призывает европейские страны перестать надеяться на "рациональность" внешних игроков и заняться созданием собственной системы защиты. Его план включает три ключевых пункта:

Военная автономия: Европе необходимо не только пополнять запасы дронов-перехватчиков, но и создавать новые оборонные производственные мощности, способные выдержать длительный конфликт.

Экономическая безопасность: Понимание цепочек поставок должно стать частью оборонной стратегии.

Энергетический суверенитет: Хабек настаивает на немедленной электрификации промышленности и транспорта. По его словам, ЕС тратит около 450 миллиардов долларов в год на ископаемое топливо, часто закупая его у режимов, далеких от демократии. Эти средства должны быть перенаправлены на внутреннее производство энергии.

Хабек считает, что в новом геополитическом порядке нельзя полагаться на соблюдение международных норм авторитарными лидерами. По его словам, Европа должна "действовать сейчас", чтобы предотвратить худший сценарий.

В чем суть иранского режима

Суть режима аятолл в Иране заключается в жесткой теократической диктатуре, где высшая власть принадлежит духовному лидеру, а государственная идеология строится на исламской революции и конфронтации с Западом.

Внутренняя политика опирается на тотальное подавление прав человека, преследование инакомыслящих и деятельность Корпуса стражей исламской революции , который фактически является "государством в государстве".

Внешняя экспансия Ирана реализуется через финансирование и вооружение сети террористических группировок, известных как "Ось сопротивления". Поддерживая такие организации, как Хезболла в Ливане, ХАМАС в Газе, хуситов в Йемене и шиитские милиции в Ираке, Тегеран дестабилизирует Ближний Восток, используя чужие руки для ударов по Израилю и интересам США. Это превращает страну в главный мировой спонсор терроризма, направляющий миллиарды долларов на войну в то время, как собственная экономика Ирана находится в глубоком кризисе.

Особую опасность представляет военно-технический альянс Ирана с Россией, который окончательно оформился после подписания Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве в январе 2025 года. Иран стал ключевым поставщиком ударных дронов Shahed и баллистических ракет для российской агрессии против Украины, получая взамен современные военные технологии, авиацию и помощь в обходе санкций. Это сотрудничество превратило Тегеран и Москву в единую ось агрессоров, которые обмениваются опытом подавления оппозиции и координируют свои действия для подрыва глобальной безопасности.

Напомним, президент Соединенных Штатов заявил, что Вашингтон и Тегеран провели переговоры, в ходе которых достигли "значительных точек согласия". Об этом глава Белого дома сообщил журналистам в аэропорту Вест-Палм-Бич во Флориде, где провел выходные.

Как сообщал OBOZ.UA, США рассчитывают завершить войну против Ирана 9 апреля. Именно эту дату американская сторона предварительно определила как ориентир для прекращения боевых действий.

