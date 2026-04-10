'У них нет карт': Трамп назвал 'единственную причину', благодаря которой Иран до сих пор существует

Президент США Дональд Трамп обнародовал заявление об Иране, комментируя ситуацию вокруг страны и ее действий на международной арене. Он сделал это 10 апреля и подчеркнул, что Тегеран имеет только один фактор, который позволяет ему сохранять свое положение.

Об этом заявил сам Дональд Трамп в Truth Social. В своей заметке он прямо описал позицию Ирана и добавил цитату из обращения.

"Иранцы, похоже, не понимают, что у них нет никаких козырей, кроме краткосрочного вымогательства у мира с использованием международных водных путей", – написал он.

Трамп также заявил, что единственная причина существования Ирана в нынешнем виде связана с возможностью вести переговоры. Он сформулировал это довольно резко, без смягчений. "Единственная причина, по которой они сегодня живы – это возможность вести переговоры", – добавил политик.

Его слова звучат как продолжение предыдущих заявлений о необходимости более жесткой политики в отношении Тегерана. И он снова делает акцент именно на переговорах как инструменте давления.

Что именно имел в виду Трамп, он подробно не объяснил. Но контекст намекает на ситуацию с контролем морских путей и периодические обострения в Персидском заливе.

Публикация появилась в Truth Social – платформе, которую Трамп активно использует для политических комментариев. Сообщение было коротким, но содержало четкие формулировки и прямые обвинения.

Он отдельно упомянул международные водные пути как инструмент влияния Ирана. Речь идет о стратегических маршрутах, в частности Ормузском проливе, через который проходит значительная часть мировых поставок нефти.

Трамп не привел новых фактов или доказательств, но его заявление вписывается в общую линию критики Ирана со стороны американских политиков. И одновременно подчеркивает, что вопрос переговоров остается ключевым.

Как сообщал OBOZ.UA, на днях Трамп снова изменил мнение по Ормузскому проливу. В Белом доме подтвердили, что Штаты отвергают любые сборы Тегераном денег за проход нефтяных судов мимо берегов Ирана. Американский лидер хочет, чтобы Ормузский пролив был открыт для всех нефтяных танкеров и транспорта, перевозящего сжиженный природный газ.

