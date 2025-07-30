В Кремле отвергли предложение Трампа по срокам прекращения огня в Украине: в ISW оценили, что стоит за заявлениями

Президент США Дональд Трамп установил новые сроки для России по прекращению огня на фронте. Однако в Кремле предложение американского президента отвергли.

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Москва в очередной раз показала, что не хочет заканчивать войну и собирается достичь "всех своих целей". О реакции Кремля на новый "ультиматум" Трампа говорится в материале Института изучения войны (ISW).

Что известно

Заявления кремлевских чиновников относительно нового срока по переговорам о прекращении войны против Украины, установленного Трампом для России, показали: предложение американского президента Кремль отверг. Москва в очередной раз подтвердила заинтересованность в продолжении войны.

Среди первых об ультиматуме Трампа высказался заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Он выдал, что президент США не может диктовать Москве сроки мирных переговоров и что переговоры завершатся, когда Россия достигнет всех своих военных целей.

Каких именно целей хочет достичь Россия – Медведев не уточнил. Поэтому аналитики предположили, что речь идет о все тех же ультимативных требованиях, которые Москва выдвигала на протяжении всего полномасштабного вторжения в Украину, включая смену власти в Киеве, отказ НАТО от политики "открытых дверей" и сокращение украинской армии до состояния, когда она не сможет защитить государство от российской агрессии.

С заявлением относительно слов Трампа выступил и представитель Кремля Дмитрий Песков. Он выдал, что Россия продолжит войну против Украины, чтобы "защитить свои интересы" – несмотря на объявление Трампом 28 июля о новом 10- 12-дневном сроке.

Кроме того, Песков заявил, что сейчас наблюдается замедление процесса нормализации российско-американских отношений, что Кремль остается заинтересованным в нормализации, однако прогресс потребует "импульсов" с обеих сторон. По словам спикера российского диктатора Владимира Путина, текущее состояние российско-американских отношений "препятствует процессу переговоров о продлении действия договора о дальнейшем сокращении и ограничении стратегических вооружений" СНВ-III.

"Ранее Кремль размахивал перспективой стимулов, которые не связаны с войной в Украине, таких как двусторонние переговоры по контролю над вооружениями и экономические проекты, чтобы получить уступки от Соединенных Штатов по войне в Украине. Заявления Пескова об ухудшении российско-американских отношений и Договоре СНВ-III, вероятно, является частью усилий, направленных на то, чтобы заставить Трампа отказаться от своего срока ради нормализации двусторонних отношений и стремления к усилению сотрудничества", – считают аналитики.

В ISW продолжают настаивать на более ранней оценке относительно того, что Кремль не заинтересован в переговорах о прекращении войны и вместо этого пытается затянуть войну в Украине, чтобы получить дополнительные достижения на поле боя.

Что предшествовало

Ранее в ISW объяснили, что стоит за заявлениями Лаврова о войне с Украиной. Он продолжил привычную для кремлевских чиновников практику представления России стороной прямой геополитической конфронтации с Западом. Эти усилия направлены на обеспечение внутренней поддержки войны против Украины и будущей агрессии против НАТО. Как и другие представители Кремля, Лавров утверждал, что у Москвы "не было другого выхода", как продолжать вторжение, а также отрицал наличие у России союзников.

На фоне этих заявлений аналитики констатировали, что Путин вряд ли пойдет на какие-либо уступки, если только его не принудят к этому значительные успехи Сил обороны на поле боя. В противном случае любой результат, который не обеспечит достижение заявленных Кремлем целей поставит под сомнение успешность и целесообразность развязанной Москвой кровавой войны.

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