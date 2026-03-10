Советники Трампа призывают его прекратить войну в Иране, опасаясь политических последствий – WSJ

Советники президента США Дональда Трампа призывают его определить стратегию завершения войны с Ираном. Ведь затяжной конфликт может вызвать политическое сопротивление в США и ослабить поддержку среди сторонников президента.

Сам Трамп считает, что операция против Ирана уже в значительной степени достигла поставленных целей. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Президент сказал, что военная кампания "опережает график" и может завершиться "очень скоро", хотя конкретных сроков не назвал. Часть его советников настаивает на том, чтобы Белый дом публично представил план завершения операции и объяснил общественности, что основные задачи уже выполнены. Они опасаются, что длительная война может подорвать поддержку среди консервативных избирателей.

Дополнительное беспокойство в администрации вызвал резкий рост цен на нефть – некоторое время они превышали 100 долларов за баррель. Советники также получают обращения от республиканцев, которые волнуются, что экономические последствия конфликта могут повлиять на результаты предстоящих выборов в Конгресс.

В то же время Трамп заявил, что США продолжат удары по иранским целям, если Тегеран будет блокировать транспортировку нефти через Ормузский пролив. Дальнейшее расширение операции, несмотря на заявления о возможном скором завершении войны.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что президент США Дональд Трамп сделал новое предупреждение для Ирана. Он пригрозил нанести более сокрушительный удар по стране, если та осуществит любые шаги, которые могут заблокировать поставки нефти через Ормузский пролив.

