"Последние сутки были сложными": в Минцифре раскрыли подробности ударов противника по дата-центрам

В Министерстве цифровой трансформации заявили о массированных ударах России по цифровой и телекоммуникационной инфраструктуре Киева и области. В настоящее время специалисты работают над восстановлением поврежденных объектов и повышением устойчивости инфраструктуры.

Видео дня

Об этом сообщила заместитель министра цифровой трансформации Оксана Ферчук. Свой пост чиновница опубликовала в Threads.

"Прошедшие сутки были сложными для цифровой и телекоммуникационной инфраструктуры. Враг совершил массированные атаки, в частности по Киеву и области", — написала она.

Ферчук поблагодарила Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям, городские и областные службы, операторов электронных коммуникаций, энергетические и инфраструктурные компании, а также специалистов отрасли.

Соответствующие службы продолжают работать над ликвидацией последствий атак.

"Продолжаем работать, восстанавливать и укреплять инфраструктуру", — подчеркнула заместитель министра.

Она также отметила оперативное реагирование и стойкость специалистов, обеспечивающих работу цифровой и телекоммуникационной инфраструктуры во время российских атак.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Украине активно готовятся к возможным длительным отключениям электроэнергии, чтобы даже в отсутствие электричества люди могли оставаться на связи. В частности, 92% базовых станций уже могут работать до 8 часов от аккумуляторов, а 67% — более трех суток благодаря генераторам. В частности, более 2300 коммунальщиков прошли обучение, а в большинстве областей уже протестировали взаимодействие общин, ОГА и операторов на случай длительных отключений электроэнергии.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!