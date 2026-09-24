"Не соответствует интересам": Китай призвал США и Иран восстановить мир в Персидском заливе

Китай призвал Соединенные Штаты и Иран как можно скорее возобновить переговоры и урегулировать конфликт между ними. В Пекине заявили, что противостояние Вашингтона и Тегерана не соответствует общим интересам сторон и международного сообщества.

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Китайская сторона призвала вернуться к дипломатии и решать спорные вопросы путем диалога. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.

Китай призвал США и Иран вернуться к переговорам

Китай призывает Соединенные Штаты и Иран как можно скорее возобновить переговоры и урегулировать существующий между ними конфликт, чтобы восстановить мир в Персидском заливе.

"Конфликт между Соединёнными Штатами и Ираном не соответствует общим интересам соответствующих сторон и международного сообщества", – сказал дипломат.

Пекин выступил за дипломатическое урегулирование

По словам Го Цзякуня, Вашингтон и Тегеран должны вернуться к дипломатии и урегулировать спорные вопросы для восстановления мира в регионе Персидского залива и на Ближнем Востоке в целом.

"Китай призывает все стороны придерживаться мирного пути, урегулировать споры с помощью диалога и переговоров и содействовать скорейшему восстановлению мира и спокойствия в регионе Персидского залива и на Ближнем Востоке в целом", – отметил дипломат.

Напомним, Китай угрожал отменить встречу Си Цзиньпина с Дональдом Трампом, если США одобрят новые поставки оружия Тайваню. В Пекине подчеркивали, что тайваньский вопрос является "красной чертой" в отношениях с Вашингтоном.

Как писал OBOZ.UA, Си Цзиньпин должен прибыть в Вашингтон 23 сентября, а официальные переговоры с Дональдом Трампом запланированы на 24 сентября. Одним из ключевых вопросов встречи может стать поставка оружия Тайваню со стороны США.

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