У беженцев из Украины в стране ЕС осталось менее 4 дней: кто останется без работы с 1 октября

Граждане Украины, которым предоставлен статус временной защиты в Чехии, могут лишиться его уже с 1 октября, если у них нет визовой наклейки со сроком действия до 31 марта 2027 года. Их регистрация считается незавершённой – завершить её необходимо до 30 сентября включительно.

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Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Чехии. Там подчеркнули, что сама по себе весенняя онлайн-регистрация и распечатка в формате PDF не продлевают защиту после конца сентября.

Последствия пропуска срока

С 1 октября онлайн-регистрация, не подтверждённая наклейкой, теряет силу. Вместе с этим человек лишается всех ключевых прав, предоставляемых временной защитой:

свободный доступ к рынку труда – при отсутствии иного законного основания для пребывания продолжать официальную трудовую деятельность станет невозможно;

отсутствии иного законного основания для пребывания продолжать официальную трудовую деятельность станет невозможно; медицинское страхование – временная защита является основанием для включения в систему государственного медицинского страхования. После получения наклейки данные в своей страховой компании необходимо обязательно обновить – автоматически прежнее основание после 30 сентября действовать не будет;

– временная защита является основанием для включения в систему государственного медицинского страхования. После получения наклейки данные в своей страховой компании необходимо обязательно обновить – автоматически прежнее основание после 30 сентября действовать не будет; аннулирование непрерывности статуса – в случае потери защиты восстановить предыдущий стаж пребывания невозможно, а новое заявление будет подаваться по действующим общим правилам "с нуля".

МВД предупредило украинцев, переходящих на долгосрочное пребывание

Особенно внимательными должны быть украинцы, которые весной подали запрос на специальное разрешение на долгосрочное пребывание (ZDP). В МВД Чехии подчеркивают: положительная оценка соответствия условиям ZDP не освобождает от обязанности получить визовую наклейку временной защиты.

"До 30 сентября необходимо получить новую визовую наклейку со сроком действия до 31 марта 2027 года. Если временная защита прекратится, прервется и необходимая для ZDP непрерывность статуса. В таком случае человек перестанет соответствовать одному из условий перехода на специальное долгосрочное пребывание еще до получения биометрической карты", – предупредили в ведомстве.

Мест для приема может не быть

Если заявитель пропустил свой визит из-за чрезвычайной ситуации, МВД разрешает проверить кабинет через два дня и попытаться забронировать новое место. Однако в конце месяца свободных слотов может просто не остаться, поэтому в министерстве предупреждают:

не отменять действующее бронирование , поскольку шансы найти более удобное время в оставшиеся дни минимальны, а отмена старой даты лишит вас гарантированного места;

, поскольку шансы найти более удобное время в оставшиеся дни минимальны, а отмена старой даты лишит вас гарантированного места; изменить дату визита в кабинете можно не позднее чем за 48 часов до приема.

Что важно сделать

Проверить паспорт на наличие новой визовой наклейки с датой до 31.03.2027 .

на наличие новой визовой наклейки с датой до . Проверить личный кабинет IPC: если наклейки нет, откройте раздел "Мои бронирования", проверьте время, дату и конкретное отделение МВД.

если наклейки нет, откройте раздел "Мои бронирования", проверьте время, дату и конкретное отделение МВД. Участникам программы ZDP: убедитесь, что вы лично получили наклейку временной защиты, поскольку непрерывность статуса является обязательным требованием для выдачи карты ZDP.

Также OBOZ.UA сообщал, что в Чехии начался новый этап выдачи специальных разрешений на долгосрочное пребывание (ZDP) иностранцам, в том числе гражданам Украины (включая тех, кто имеет статус временной защиты). Регистрация будет действовать с начала октября до 31 декабря 2026 года.

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