Трамп отклонил предложение Ирана о прекращении огня и заявил, что ожидает возобновление бомбардировок – WSJ

Очередной виток эскалации между США и Ираном вновь ставит под угрозу стабильность на Ближнем Востоке. Белый дом готовится к возможной активизации боевых действий, пока дипломатические каналы остаются заблокированными.

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По данным американских медиа, в этот раз предложение о прекращении огня якобы отклонил президент США Дональд Трамп. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Отказ от иранской инициативы и условия сторон

Анонимные источники утверждают, что Трамп якобы не принял предложение Тегерана о недельном перемирии. Иранская сторона выражала готовность открыто разблокировать Ормузский пролив и вернуться к обсуждению своей ядерной программы. Взамен от Белого дома требовалось снятие ограничений и морской блокады с иранских портов.

Несмотря на публичные утверждения президента США о том, что Иран активно стремится к заключению итогового соглашения по сворачиванию ядерных разработок сразу после ноябрьских выборов, в частных беседах, по мнению источников, он настроен куда менее оптимистично.

Трамп сомневается в готовности Тегерана пойти на ключевые уступки и предупреждает свое окружение о высокой вероятности нового витка воздушных ударов по территории страны после промежуточных выборов в Конгресс.

Факторы неопределенности и ограничения

Собеседники WSJ отмечают, что текущие планы главы государства не окончательны. Дальнейший ход событий будет зависеть от ситуации в регионе в ближайшие недели и от исхода голосования в Конгресс.

При этом масштаб возможной военной операции пока остаётся неопределенным. США воздерживаются от немедленной эскалации и масштабных боевых действий, стремясь беречь запасы боеприпасов на случай возникновения новых глобальных угроз.

Напомним, Иран резко отреагировал на новый виток экономического давления со стороны США, направленный на изоляцию гражданской авиации страны. Тегеран предупредил соседние государства об ответных мерах, если они подчинятся требованиям Вашингтона и прекратят обслуживание иранских авиакомпаний.

Как сообщал OBOZ.UA, Китай призвал Соединенные Штаты и Иран как можно скорее возобновить переговоры и урегулировать конфликт между ними. В Пекине заявили, что противостояние Вашингтона и Тегерана не соответствует общим интересам сторон и международного сообщества. Китайская сторона призвала вернуться к дипломатии и решать спорные вопросы путем диалога.

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