Трамп подписал указ о "ядерном возрождении": какие последствия для США и мира

Президент США Дональд Трамп 23 мая подписал указы, направленные на реформирование науки и ядерных технологий. Документы касаются возрождения ядерной энергетики и внедрения "золотого стандарта науки".

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Таким образом, после десятилетий застоя и закрытых реакторов, республиканец "прокладывает путь для ядерных инноваций". Об этом заявили на сайте Белого дома.

Отмечается, что исполнительные указы позволяют проводить испытания конструкций реакторов в лабораториях Министерства энергетики США, расчищают путь для строительства на федеральных землях для защиты национальной и экономической безопасности. Кроме этого, документы устранят регуляторные барьеры, требуя от Комиссии по ядерному регулированию США своевременного издания решений по лицензированию.

Директор Управления науки и технологий Белого дома Майкл Крациос назвал эти указы важнейшими мерами по реформе ядерного регулирования, осуществленными за последние десятилетия. По его словам, они имеют решающее значение для энергетической независимости Соединенных Штатов Америки и дальнейшего доминирования страны в сфере искусственного интеллекта и других новых технологий в мире.

"Слишком долго американская ядерная энергетика была заторможена бюрократией и устаревшей правительственной политикой, но благодаря президенту Трампу американское ядерное возрождение наконец наступило", – также высказался министр энергетики Крис Райт.

В Белом доме добавили, что Трамп также подписал исполнительный указ о внедрении "золотого стандарта" науки – воспроизводимой, прозрачной, опровергаемой, подлежащей беспристрастной экспертной оценке, которая четко признает ошибки и неопределенности, скептически относится к предположениям, является общей, междисциплинарной, принимает негативные результаты и не имеет конфликта интересов.

Теперь федеральные исследовательские агентства будут обязаны согласовать свои программы и деятельность с этими фундаментальными принципами. Кроме этого, администрация Трампа призывает всех американских исследователей и академические учреждения "вернуться к основам, восстановив "золотой стандарт" науки".

Отмечается, что подписание американским лидером этих указов призвано укрепить научные открытия в США, восстановить доверие общественности к науке и ускорить развитие передовых ядерных технологий.

Как сообщал OBOZ.UA, в апреле китайские власти одобрили строительство десяти новых ядерных реакторов – в дополнение к 30 уже строящимся в стране. То есть 2025 год стал уже четвертым подряд, когда в КНР приняли подобное решение. В случае успешного завершения строительства до конца десятилетия Китай возглавит рейтинг стран-производителей атомной энергии, обойдя США.

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