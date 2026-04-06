Трагедия на Пасху: в Германии во время игры по поиску яиц на людей упало дерево, среди погибших – младенец

В Германии празднование Пасхи обернулось трагедией – во время поиска пасхальных яиц в лесу погибли три человека, среди них младенец. Еще несколько человек получили травмы, одну девушку в тяжелом состоянии доставили в больницу.

Причиной инцидента, вероятно, стали сильные порывы ветра. Об этом сообщает Norddeutscher Rundfunk.

Инцидент произошел утром 5 апреля вблизи населенного пункта Сатруп в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн, недалеко от Фленсбурга. Группа примерно из 50 человек – жители и работники социального учреждения для семей – находились в лесу, когда внезапно упало дерево.

Под стволом оказались четыре человека. Два человека – 21-летняя женщина и 16-летняя девушка – погибли на месте. Десятимесячного ребенка в критическом состоянии эвакуировали вертолетом в больницу в Киль, однако спасти его не удалось.

Еще одну пострадавшую, 18-летнюю девушку, с тяжелыми травмами доставили в больницу в Гайде, где ее прооперировали – пока ее жизни ничего не угрожает. Другие участники мероприятия получили легкие травмы и психологический шок.

Дерево могло упасть из-за сильного ветра. В регионе фиксировали порывы до 75 км/ч, а в отдельных местах – до 90 км/ч. Спасатели совершили десятки выездов из-за последствий непогоды.

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства трагедии, в частности проверяют, было ли дерево аварийным и существовали ли предупреждения об опасности в этом районе.

Как сообщал OBOZ.UA, на Ивано-Франковщине произошла трагическая гибель ребенка на объекте энергетической инфраструктуры. В одном из населенных пунктов области 11-летний мальчик умер после поражения током на трансформаторной подстанции.

