'Токсичный конфликт': Каллас предупредила лидеров ЕС о риске втягивания в войну на Ближнем Востоке – Politico

Высокая представительница Европейского Союза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас предупредила лидеров ЕС о риске втягивания в токсичный конфликт на Ближнем Востоке. По ее словам, в случае подобного сценария, выбраться из этой ситуации будет довольно сложно.

С таким заявлением политик выступила на Европейском Совете в Брюсселе (Бельгия). Об этом сообщает Politico со ссылкой на двух анонимных дипломатов.

Каллас призвала ЕС избегать эскалации конфликта с Ираном

Как отмечается, Каллас во время выступления пыталась предостеречь страны ЕС от втягивания в конфликт против Ирана, при участии США и Израиля.

"Начать войну – это как любовный роман – в него легко попасть и трудно выйти", – сказала она.

В то же время глава европейской дипломатии повторила важность защиты интересов ЕС в регионе, но заявила, что не имеет большого желания расширять полномочия военно-морской миссии "Аспидес", которая сейчас действует в Красном море.

Стоит отметить, что после начала эскалации Иран вместе с союзниками фактически заблокировал Ормузский пролив. В связи с этим президент США Дональд Трамп призвал страны Европы и Азии направить военные корабли для защиты судоходства в регионе, где сохраняется угроза ударов со стороны Тегерана.

Впрочем, большинство государств НАТО отказались от участия в операции по разблокированию пролива.

Напомним, ранее Каллас заявляла, что лидеры ЕС пытались убедить руководство Соединенных Штатов и Израиля не начинать войну против Ирана, но американский президент даже не посоветовался с европейцами относительно возможных последствий такой войны. Таким образом боевые действия не только распространились на другие страны Ближнего Востока, но и серьезно обострили отношения между Европой и США.

Как писал OBOZ.UA, 16 марта министры иностранных дел стран ЕС обсудили возможность усиления военно-морской миссии Aspides, которая сопровождает торговые суда в Красном море для защиты от атак хуситов. В то же время высокая представительница ЕС по иностранным делам отметила, что пока страны блока не готовы расширять мандат миссии, в частности на Ормузский пролив.

