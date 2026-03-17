'С нами не посоветовались': Каллас объяснила, почему страны Европы отказали Трампу помочь с Ираном

Европейские лидеры ранее пытались убедить руководство Соединенных Штатов и Израиля не начинать войну против Ирана. Однако в США не только не прислушались к Европе – американский президент даже не посоветовался с европейцами о возможных последствиях такой войны. Таким образом боевые действия не только распространились на другие страны Ближнего Востока, но и серьезно обострили отношения между Европой и США, считает глава внешней политики ЕС Кая Каллас.

Она призвала США и Израиль прекратить войну с Ираном. Одновременно Кая Каллас заявила, что ЕС консультируется с правительствами стран Ближнего Востока по завершению конфликта в регионе.

Дипломатическое решение

По словам Кайи Каллас, двери для участия Европы в усилиях по восстановлению судоходства в Ормузском проливе "не закрыты". Но, скорее всего, это будет частью дипломатического решения.

"Главное беспокойство европейских стран заключается в том, что с нами не проконсультировались перед началом этой войны. На самом деле, наоборот – было много европейцев, которые пытались убедить США и Израиль не начинать эту войну", – объяснила главный дипломат ЕС отказ Европы на призывы президента США Дональда Трампа принять участие в миссии по освобождению Ормузского пролива.

Кая Каллас подчеркнула, что "Европа не понимает некоторых действий" администрации Трампа, в том числе – целей США в Иране. Однако Евросоюз, привыкший к непредсказуемости Трампа, все равно рассчитывал "на более спокойную реакцию", сказала глава дипломатии ЕС.

Европа готова помочь

"Думаю, что было бы в интересах всех, если бы эта война прекратилась. Проблема с войнами заключается в том, что их легче начать, чем остановить, и это всегда выходит из-под контроля", – отметила Кая Каллас.

По ее словам, Евросоюз готов помочь "дипломатически объединить стороны, чтобы действительно остановить эту войну". По этому поводу руководство ЕС уже консультировались со странами Персидского залива, какие именно предложить Ирану, Израилю и США "варианты выхода из ситуации, чтобы все сохранили свою репутацию".

Украина в примере

Относительно Ормузского пролива Европа уже нашла указанный вариант "сохранения репутации" всех сторон.

Это может быть соглашение вроде "зернового договора", заключенного при посредничестве ООН, который позволяет Украине экспортировать зерно во время войны. По словам Каллас, представители Европы уже обсуждали эту идею с генсеком ООН Антониу Гутерришем, и в ООН уже "работают над этим".

"Теперь вопрос заключается в том, на что именно могут согласиться соседние страны, особенно Иран", – добавила глава европейской дипломатии.

Что предшествовало

Ирану и его приспешникам после начала эскалации удалось заблокировать Ормузский пролив. Именно поэтому Трамп призвал страны Европы и Азии направить военные корабли для защиты судоходства в Ормузском проливе, который фактически заблокирован из-за угрозы ударов со стороны Ирана.

Но подавляющая часть стран НАТО отказались отправить свои военные корабли для разблокирования Ормузского пролива.

Как сообщал OBOZ.UA, по результатам заседания Совета ЕС было заявлено, что на данный момент страны ЕС не готовы расширять мандат миссии Aspides и не выразили желания активно участвовать в войне на Ближнем Востоке.

