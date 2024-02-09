Технологические гиганты превратили Украину в военную лабораторию искусственного интеллекта – Time

Над защитой Украины работают во всем мире, и не только военнослужащие, но и люди, далекие от военного дела. Даже такие гиганты, как Microsoft, Amazon, Google и Starlink, присоединились к этой работе, выделяя сотни миллионов долларов на защиту нашей страны.

Именно об этом пишет издание Time, последний номер которого вышел с обложкой об Украине. Журнал рассказывает, "как технологические гиганты превратили Украину в военную лабораторию искусственного интеллекта".

Как пример приводится американская компания по распознаванию лиц Clearview AI. Известно, что как только РФ вторглась в Украину, исполнительный директор Clearview Хоан Тон-Тхат направил письмо официальному Киеву с предложением помощи. Компания помогла в идентификации более 230 тыс. россиян на территории Украины, в точном местонахождении коллаборационистов и похищенных детей.

Также Time рассказывает о визите основателя Palantir Technologies Алекса Карпа в Украину летом 2022 года. Palantir – разработчик искусственного интеллекта для анализа различных данных. Однако основные заказчики компании – спецслужбы, инвестиционные банки, хеджфонды.

"Palantir беспрецедентным образом включился в повседневную работу украинского правительства военного времени. Продукцией компании пользуется более полудюжины украинских ведомств, в том числе министерства обороны, экономики и образования", – пишет издание.

В ВСУ уже в каждом батальоне есть инженер-программист. Не только в кабинетах, но и в поле боя проводят эксперименты в области военного ИИ. "Это наиболее значительные фундаментальные изменения в характере войны, когда-либо зафиксированные в истории", цитирует издание бывшего главу Объединенного комитета начальников штабов США Марка Милли.

"Украина - лучший полигон для всех новейших технологий, потому что здесь вы можете проверить их в реальных условиях", - цитирует Times слова Федорова.

Как сообщал OBOZ.UA, ученые уже подключили чат-бот с ИИ к симулятору войны. Результаты оправдали самые большие страхи : наличие смертоносного оружия склоняет ИИ к аргументу в пользу его применения.

Ранее мы рассказывали о том, что ученые научили ИИ быть злым и столкнулись с неожиданным.

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