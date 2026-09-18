"Так уже было в 1939-м": Навроцкий назвал гибридную войну России против Польши возможной подготовкой к вторжению

Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что Россия продолжает провоцировать Польшу. А гибридная война, которую Кремль ведет на территории Европы, может быть подготовкой к прямой агрессии. Он провел параллель с событиями, произошедшими 17 сентября 1939 года, когда советские войска вторглись в Польшу.

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Об этом Навроцкий сказал во время встречи с жителями Влодавы Люблинского воеводства на мероприятиях, посвященных 87-й годовщине советской агрессии против Польши, пишет PAP. Президент также отреагировал на новый инцидент вблизи польской границы и подчеркнул, что "Россия не меняется".

Навроцкий провел историческую параллель

По словам польского президента, методы России на протяжении веков основаны на дестабилизации ситуации в другой стране, попытках разъединить общество и распространении дезинформации, чтобы затем получить возможность атаковать. Навроцкий подчеркнул, что именно в этом контексте следует рассматривать современные вызовы.

"Гибридная война вовсе не обязательно должна быть альтернативой кинетическим действиям и наземному наступлению. Так не было в 1920-х, 1930-х годах и в 1939-м. Гибридная война может быть подготовкой к тому, что произошло 17 сентября 1939 года", – заявил президент Польши.

Он также подчеркнул, что Польша должна учитывать исторический опыт при оценке нынешних угроз.

Россия не меняется

Комментируя инцидент с российским беспилотником вблизи польской границы, Навроцкий подчеркнул: "Россия продолжает провоцировать, потому что Россия не меняется".

Он подчеркнул, что независимо от политического устройства России угроза по-прежнему связана с ее имперскими амбициями.

Польский президент сравнил современную путинскую Россию с царской и советской и заявил, что для Польши не имеет значения, под каким флагом выступает российское государство.

"В XXI веке наши народы по-прежнему имеют дело с имперским государством, которое порабощение называет справедливостью или распространением ценностей, а регулярную агрессию – освобождением", – сказал польский президент.

Навроцкий отметил, что Польше "не нужно рассказывать о советской или постсоветской угрозе".

"Это часть нашей идентичности, нашей крови и нашего ДНК; мы ощущаем эту угрозу уже на протяжении веков", – заявил польский президент.

Навроцкий подчеркнул необходимость политического единства Польши и призвал польские политические силы искать компромисс в вопросах безопасности.

"Компромисс вовсе не является уступкой. Компромисс – это задача, не менее сложная, чем политическая борьба", – подчеркнул президент.

Навроцкий также подчеркнул важность прочных союзов, в частности с НАТО и Соединенными Штатами. По его словам, нынешняя восточная граница Польши является одновременно восточной границей Европы.

Напомним, что президент Польши Кароль Навроцкий 18 сентября проведет совещание с министром обороны и начальником Генштаба на фоне последних событий в сфере безопасности, в частности активизации российских атак вблизи польской границы. Он встретится с министром национальной обороны Владиславом Косиняком-Камишем и начальником Генерального штаба Вооруженных сил Польши генералом Веславом Кукулой.

Как сообщал OBOZ.UA, Европарламент призвал ЕС признать российские гибридные атаки формой войны и перейти от реакции на такие действия к их активному сдерживанию. В резолюции, принятой 16 сентября в Страсбурге, отмечается, что гибридные операции представляют собой преднамеренные, комбинированные и скоординированные действия. Самой серьезной гибридной угрозой для ЕС евродепутаты назвали Россию.

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