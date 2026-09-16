"Преднамеренные, комбинированные и скоординированные": Европарламент призвал ЕС признать российские гибридные атаки формой войны

Гибридные атаки, которые Россия совершает против европейских стран, могут представлять собой форму войны. Европейский парламент призвал ЕС и государства-члены признать это и перейти от реагирования на такие действия к их активному сдерживанию.

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Об этом говорится в резолюции "Гибридная война и защита территориальной целостности ЕС и критически важной инфраструктуры в сфере безопасности и обороны", принятой Европейским парламентом 16 сентября в Страсбурге. За документ проголосовали 470 депутатов, 129 выступили против, еще 62 воздержались.

Гибридные атаки могут быть формой войны

В резолюции отмечается, что гибридные операции представляют собой преднамеренные, комбинированные и скоординированные действия государств. Их могут представлять как отдельные инциденты, не достигающие порога вооруженного конфликта, однако последствия таких атак могут быть сопоставимы с обычной агрессией.

Поэтому, по мнению Европарламента, гибридные действия могут представлять собой форму войны независимо от того, применяется ли в ходе них обычная военная сила.

Самой серьезной государственной гибридной угрозой для ЕС депутаты назвали Россию, которая действует напрямую или через подконтрольных исполнителей и посредников, в частности Беларусь.

В документе также упоминаются гибридные кампании Китая, Ирана и Северной Кореи, а также деятельность террористических и преступных группировок, частных военных компаний, олигархических сетей и других негосударственных субъектов.

По мнению депутатов, Россия стремится ослабить европейское единство и демократические институты, усугубить политические разногласия, посеять страх и недоверие, снизить оборонную готовность ЕС и подорвать поддержку Украины.

ЕС должен перейти к проактивному противодействию

Европарламент призвал Евросоюз перейти от реактивной к проактивной стратегии противодействия гибридным атакам. Она позволит срывать такие операции, сдерживать их организаторов и повышать для них цену враждебных действий.

"Любое нарушение суверенитета государств-членов должно получать эффективный, соразмерный и скоординированный ответ", – отмечается в документе.

Депутаты предлагают разработать Межсекторальный план противодействия гибридной войне. Он должен предусматривать усиление гражданско-военного сотрудничества, четкие протоколы реагирования и выверенные ответные меры, соразмерные тяжести враждебных действий.

Также предлагается создать единый координационный центр между Европейской комиссией и Европейской службой внешних дел.

Отдельно в резолюции содержится требование подготовить механизм применения положения о взаимной обороне, предусмотренного статьей 42(7) Договора о ЕС, не только в случае вооруженной агрессии, но и при особо серьезных гибридных сценариях.

В документе отмечается, что некоторые гибридные атаки России против ЕС и его государств-членов могут иметь признаки спонсируемого Москвой терроризма. В таких случаях странам предлагается использовать все доступные правовые инструменты, в частности положение о солидарности, предусмотренное статьёй 222 Договора о функционировании ЕС.

Санкции, защита границ и опыт Украины

Европарламент призвал немедленно создать отдельный горизонтальный санкционный режим ЕС для противодействия гибридным угрозам. Он должен действовать параллельно с режимом санкций за дестабилизирующую деятельность России и позволить быстрее наказывать организаторов гибридных кампаний.

Депутаты также осудили систематические вторжения российских дронов и трансграничные провокации против стран восточного фланга ЕС, назвав их целенаправленной кампанией запугивания гражданского населения.

Еврокомиссию призвали предусмотреть в бюджете ЕС на 2028–2034 годы отдельное финансирование для защиты внешних границ, модернизации систем наблюдения и развертывания средств обнаружения и противодействия беспилотникам вокруг аэропортов, энергетических объектов и транспортных узлов.

Отдельно государствам-членам рекомендуют системно перенимать опыт Украины по противодействию гибридным угрозам.

"Укрепление сотрудничества с Украиной, Молдовой, Арменией и партнерами на Западных Балканах является стратегической необходимостью, поскольку они подвергаются постоянным атакам со стороны России. Европарламент призывает государства-члены использовать уроки этих стран и создать структурированные механизмы системного обмена передовыми практиками и оперативным опытом, в частности, опытом Украины по обеспечению работы жизненно важных служб, непрерывности государственного управления, защиты критической инфраструктуры, стратегических коммуникаций, функционирования и устойчивости общества в условиях длительных атак", – говорится в резолюции.

Как сообщал OBOZ.UA, в Европе призвали более жестко реагировать на российские атаки против критически важной инфраструктуры, оборонных предприятий и других объектов. В то же время страны НАТО пока избегают резких шагов из-за опасений дальнейшей эскалации и прямого столкновения с Россией.

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