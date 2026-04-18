Таинственная девушка для самого изолированного государства мира: история 'необычайного' взлета дочери Ким Чен Ына

Северная Корея может готовить беспрецедентную смену власти – преемницей режима рассматривают 13-летнюю дочь Ким Чен Ына. Частые публичные появления девушки на военных мероприятиях и рядом с отцом свидетельствуют о ее постепенном введении в политическую элиту.

Видео дня

Это прежде всего попытка – гарантировать стабильность режима в случае кризиса. Об этом сообщает ABC News.

Дочь северокорейского лидера, известная как Ким Чжу-э, за последние годы стала регулярной участницей публичных мероприятий – от военных парадов до испытаний ракет. Ее присутствие рядом с отцом, включая демонстративные фото в похожей одежде и участие в военных инспекциях, рассматривается как часть политического позиционирования.

На самом деле существуют основания полагать, что девушку уже готовят к роли наследницы. Это происходит на фоне роста напряжения в регионе и усиления ядерной риторики КНДР.

Аналитики отмечают, что такая ранняя "номинация" является нетипичной даже для закрытой политической системы Северной Кореи. Для сравнения, сам Ким Чен Ын прошел ускоренный, но все же многолетний путь к власти.

Однако девушка еще не имеет реального политического веса. Ее вероятная роль "исполняющего обязанности" в ракетной программе рассматривается скорее как символический жест, призванный сформировать ее публичный образ.

Отдельное внимание вызывает вопрос возможного сына Ким Чен Ына, о котором ранее сообщали, но чье существование до сих пор не подтверждено. Или же как вариант: он сознательно остается вне публичного пространства.

Несмотря на молодой возраст, пол потенциальной наследницы не рассматривается как препятствие. В северокорейской идеологии ключевую роль играет принадлежность к "священной" династии, а не гендер.

Ключевым принципом передачи власти в КНДР остается наследственность:

"Лидерство переходит только от одного поколения к следующему – от отца к ребенку".

Ранее OBOZ.UA сообщал, что лидер КНДР Ким Чен Ын постепенно готовит свою дочь Ким Чжу-е к возможной передаче власти. По данным разведки Южной Кореи, девушка находится на "внутреннем этапе отбора" и может быть официально объявлена наследницей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!