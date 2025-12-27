'Сын станет старшим братом': пресс-секретарь Белого дома сообщила о второй беременности

На Рождество, 25 декабря, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила о второй беременности. Радостное событие должно состояться уже в мае 2026 года. Ливитт и ее муж на этот раз ожидают дочь.

Об этом 28-летняя пресс-секретарь администрации Дональда Трампа написала на своей странице в Instagram. Ливитт уже является матерью годовалого мальчика, которого она воспитывает вместе со своим мужем Николасом Риччио.

"Лучший рождественский подарок, о котором мы только могли мечтать – девочка, которая родится в мае 2026 года. Мы с мужем рады расширять нашу семью и не можем дождаться, когда увидим, как наш сын станет старшим братом. Мое сердце переполнено благодарностью Богу за благословение материнства, которое, я искренне верю, ближе всего к Раю на Земле", – написала Ливитт.

В своей заметке она также поблагодарила президента Дональда Трампа и руководителя аппарата Сьюзи Уайлз за их поддержку и "за содействие созданию просемейной среды" в Белом доме.

"2026 год будет замечательным. Я так рада быть мамой девочки", – подытожила радостную новость Ливитт.

Стоит отметить, что в соцсетях Кэролайн Ливитт довольно часто публикует фото своей семьи – сына и мужа.

Пресс-секретарь Дональда Трампа

В январе 2024 года Ливитт приняла роль национального пресс-секретаря президентской кампании Дональда Трампа. В одном из выступлений на CNN This Morning она была удалена из эфира за споры относительно модераторов дебатов.

В июле 2024 года Ливитт брала короткий отпуск во время рождения сына, но вернулась к работе после покушения на жизнь Трампа.

15 ноября 2024 года Дональд Трамп избрал Ливитт своим пресс-секретарем в Белом доме. Она стала самым молодым пресс-секретарем в истории Соединенных Штатов.

Личная жизнь

Ливитт замужем. Ее муж – бизнесмен. Кэролайн родила сына в июле 2024 года.

