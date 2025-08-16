MamaRika заинтриговала фанатов намеком на вторую беременность: что известно о личной жизни певицы

Украинская певица Анастасия Кочетова, более известная под сценическим псевдонимом MamaRika, намекнула, что их семья с блогером Сергеем Середой может стать больше еще на одного человека. Недавно артистка выпустила романтическую песню "Одне питання" и трогательный клип к ней, где вместе с мужем сыграла главные роли, и заговорила о возможном пополнении.

Поклонники исполнительницы обратили внимание на одну интересную строку во втором куплете трека, которая звучит так: "И сначала мы вдвоем, а потом мы втроем, а сейчас вчетвером молимся". В сети предположили, что таким образом MamaRika хотела сказать, что сначала их семья состояла из нее и Сергея Середы, потом появился сын, а теперь она носит второго малыша под сердцем.

Интересно, что сама певица пока не раскрывает интригу. В своем Instagram MamaRika обнародовала несколько скриншотов с сообщениями от фанатов, которые хотели узнать, действительно ли она беременна. Исполнительница довольно загадочно отметила, что все ответы можно найти в новой песне.

Однако, несмотря на то, что артистка официально не подтвердила предположение о пополнении в семье, поклонники уже начали активно поздравлять ее с этим "событием":

"Вчетвером?! Как я радуюсь за вас от всего сердца. Ждала услышать об этом именно в песне. Получилось очень нежно и прекрасно. Обожаю вашу семью и поздравляю с такой прекрасной новостью. Будьте счастливы, а мы порадуемся за вас".

"А теперь, вчетвером, помолимся". Поздравляю. Лучший способ без хайпа рассказать об этом в волшебной песне".

"Меня волнует только один вопрос" MamaRika беременна? Поздравляю."

Что известно об отношениях MamaRika и Сергея Середы

Блогер и исполнительница познакомилась, когда оба были ведущими на музыкальном канале Music Box. Между ними быстро промелькнула искра, однако отношения удалось построить не сразу. Оказывается, MamaRika заметила, что Сергей Середа нравится другой девушке и подумала, что между ними уже есть роман. Тогда она решила не быть "третьей лишней" и не портить историю любви, которой, как оказалось впоследствии, не было. Когда MamaRika и Сергей Середа расставили все точки над "і" в этой запутанной истории, начали строить отношения.

В 2020 году влюбленные официально связали себя узами брака. Они организовали красивую свадьбу в Таиланде, а через год стали родителями сына Давида.

Уже в 2024-м MamaRika признавалась, что в их отношениях с Сергеем Середой возник серьезный кризис: "Ты постоянно нервный... Ты открываешь глаза, и ты уже на негативе... Ты уже проснулся, и тебя уже все бесит. Ты еще с кровати не встал. А у тебя маленький ребенок". Исполнительница считала последние годы одними из самых сложных в жизни – начиная с пандемии, когда она была беременна сыном, и продолжая полномасштабным вторжением России в Украину. Певица сильно волновалась, что им с любимым не удастся вернуть то, что было между ними когда-то, даже несмотря на постоянную работу над отношениями. Однако все же им удалось преодолеть кризис.

