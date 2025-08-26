'Святейший символ США': Трамп подписал указ об ответственности за надругательство над флагом

Президент США Дональд Трамп 25 августа выдал указ, цель которого – привлечение граждан к ответственности за осквернение американского флага. Хотя Конституция страны (а именно первая поправка) не считает сжигание флага правонарушением, глава Белого дома предлагает искать обходные пути.

Что сказано в указе

В документе, опубликованном на сайте Белого дома, Трамп назвал американский флаг "великим", "самым священным и заветным символом Соединенных Штатов Америки".

"На протяжении почти двух с половиной столетий многие тысячи американских патриотов сражались, проливали кровь и умирали, чтобы звездно-полосатый флаг гордо развевался. Американский флаг – особый символ в нашей национальной жизни, который должен объединять и представлять всех американцев любого происхождения и положения в обществе. Осквернение его является исключительно оскорбительным и провокационным", – написал президент.

Подобные инциденты, как отметил он, заявляют о неуважении, враждебности и насилии в отношении американской нации, "сопротивлении политическому союзу, который охраняет наши права, свободу и безопасность".

"Сожжение этого символа Америки может спровоцировать насилие и беспорядки. Сожжение американского флага также используется группами иностранных граждан в качестве преднамеренного акта для запугивания и угрозы насилия в отношении американцев из-за их национальности и места рождения", – подчеркивается в президентском указе.

Формально в США запрещается наказывать граждан напрямую за сожжение флага. И Трамп предлагает поступать иначе: в случаях с осквернением флага искать, можно ли привлечь фигурантов дела к ответственности (в том числе уголовной) за связанные с этим действия. Например, за нарушение общественного порядка, уничтожение имущества, нарушение экологических законов и тому подобное.

В 1989 году Верховный суд США постановил, что уничтожение флагов является выражением политической позиции, которое защищено первой поправкой к Конституции США.

"Государственный секретарь, генеральный прокурор и министр внутренней безопасности, действуя в рамках своих полномочий, должны отказывать, запрещать, прекращать или отзывать визы, виды на жительство, процедуры натурализации и другие иммиграционные льготы или добиваться высылки из Соединенных Штатов... всякий раз, когда было вынесено определение того, что иностранные граждане участвовали в деятельности по осквернению американского флага", – приказал президент.

