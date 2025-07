Трамп подписал закон GENIUS о регулировании криптовалют: что изменится

Президент США Дональд Трамп официально подписал масштабный законопроект по регулированию криптовалют, назвав это "захватывающим новым рубежом" для индустрии. Документ получил название GENIUS Act и стал первым комплексным законом в Соединенных Штатах, регулирующим цифровые валюты.

Подписание состоялось 18 июля – на следующий день после того, как Палата представителей одобрила документ. Об этом пишет CBS News.

Законопроект GENIUS Act создает правовые рамки для рынка стейблкоинов, стоимость которого уже превышает 250 миллиардов долларов. Стейблкоины, чья стоимость привязана к фиатным активам вроде доллара, считаются относительно стабильной формой криптовалюты. Закон поддержали 206 республиканцев и 102 демократа в Палате представителей.

"Мы упорно работали. Это очень важный закон, GENIUS Act. Они назвали его в мою честь. Я хочу поблагодарить вас. Это невероятный поступок", – сказал Трамп во время выступления в Восточной комнате Белого дома.

На церемонии подписания присутствовали члены Конгресса и руководители ведущих крипто- и финансовых компаний, в частности Robinhood, Tether, Gemini. Впрочем, путь к принятию закона был сложным – в начале недели голосование блокировала группа консервативных республиканцев, которые требовали изменений. В конце концов был достигнут компромисс, и те, кто отказался, позволили продолжить рассмотрение законопроекта.

Чтобы убедить несогласных, Трамп лично звонил некоторым из них, когда узнал от спикера Майка Джонсона, что примерно 12 республиканцев остаются против.

"Хорошая новость заключается в том, что я звоню: "Привет, Джим, как дела?" – "Сэр, мой голос". Бум. "Сэр, мой голос". Я просто хочу немного любви", – сказал Трамп. "К сожалению, это всегда те же 12 человек".

Венчурный капиталист Дэвид Сакс, который сейчас возглавляет направление искусственного интеллекта и криптовалют в команде Трампа, заявил, что президент "лично вмешался и спас этот законопроект". Также президент США отметил роль своего вице-президента Джей Ди Вэнса, который поздно ночью помогал вести переговоры по телефону, продвигая законопроект.

Что известно об инициативе GENIUS

GENIUS — сокращение от Guiding and Establishing National Innovation for U.S. Stablecoins ("Руководство и установление национальных инноваций для стейблкоинов США"). Закон определяет юридическую категорию стейблкоинов, устанавливает правила для их выпуска и защиту прав потребителей. Благодаря этому закону банки, кредитные союзы и небанковские учреждения смогут официально выпускать собственные стейблкоины.

Сторонники утверждают, что в отличие от волатильных криптовалют, стейблкоины обеспечивают быстрые и дешевые транзакции. Перед голосованием сенатор Билл Гагерти из Теннесси, который продвигал законопроект, отметил, что благодаря им платежи можно будет осуществлять "почти мгновенно", а не неделями.

"Как я обещал в прошлом году, закон GENIUS создает четкую и простую регуляторную базу для установления и раскрытия огромного потенциала стейблкоинов, обеспеченных долларом. Это может быть, пожалуй, самой большой революцией в финансовых технологиях с момента рождения самого Интернета. Многие люди говорят об этом", – заявил Трамп.

По словам американского лидера, закон GENIUS предоставляет банкам и другим финансовым учреждениям основу для выпуска криптоактивов, обеспеченных "один к одному" реальными долларами США и казначейскими векселями, "укрепляя доллар" и позволяя всей финансовой системе США иметь право на "обновление 21 века".

Законодатели одобрили другие законопроекты о криптовалюте

Кроме GENIUS Act, Конгресс принял еще два криптовалютных законопроекта, завершив так называемую "Неделю криптовалют":

Закон о прозрачности, который касается цифровых активов, кроме стейблкоинов. Закон о государственном надзоре, который запрещает Федеральному резерву запускать розничную цифровую валюту напрямую для граждан.

Администрация Трампа и криптосообщество рассматривают это законодательство как способ внедрения цифровой валюты в основную финансовую систему.

Состояние семьи Трампов выросло благодаря криптоинвестициям

В последнее время семья Трампов активно инвестировала в криптовалюту, что увеличило их состояние. Несмотря на это, Белый дом настаивает на отсутствии конфликта интересов, поскольку активы президента находятся в трасте под контролем его детей.

Среди гостей церемонии были и криптодеятели Кэмерон с Тайлером Винклвоссами, которые поддерживали кампанию Трампа в 2024 году.

Как сообщал OBOZ.UA, в США официально закрыли две проверки в отношении криптобетинговой платформы Polymarket. Это стало очередным проявлением активной поддержки индустрии цифровых активов со стороны администрации президента Дональда Трампа.

