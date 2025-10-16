'Существуют угрозы': Россия наращивает военные усилия для второй фазы потенциальной агрессии, – министр обороны Финляндии

Страна-агрессор Россия продолжает модернизировать свою армию и наращивает силы вблизи границ стран-членов НАТО. Такое поведение РФ может свидетельствовать о подготовке ко второй фазе потенциальной агрессии.

Поэтом даже после окончания войны в Украине Россия по-прежнему будет представлять угрозу для Европы. Об этом заявил министр обороны Финляндии Антти Хакканен, пишет CNN.

Россия готовится к войне с НАТО

Глава финского оборонного ведомства предупредил, что Россия всегда будет представлять угрозу для европейских стран. Хакканен подчеркнул, что такая опасность сохранится, в том числе, после окончания войны в Украине.

"Россия на самом деле наращивает военную мощь для второго этапа своей потенциальной агрессии. После украинской войны возникнут реальные угрозы для НАТО", – заявил министр обороны Финляндии

В качестве признаков Хакканен указал на модернизацию российской армии и наращивание войск вблизи границ стран Европы.

Что предшествовало

Кроме регулярных гибридных атак на страны Европы россияне активно усовершенствуют свою военную инфраструктуру. В середине 2025 года появились спутниковые снимки, которые свидетельствуют, что Россия интенсивно расширяет военную инфраструктуру вблизи границы с Финляндией. Такие действия россиян могут раскрыть их стратегию относительно того, что произойдет после войны в Украине.

Речь идет, в частности, о строительстве защитных сооружений для авиации и складов для военной техники вблизи одного из новых членов НАТО. Недалеко от российско-финской границы видны ряды новых палаток и склады, где можно хранить военную технику. Также зафиксировано процесс реконструкции укрытий для истребителей и постоянная строительная деятельность на вертолетной базе, которая в основном не использовалась.

Согласно спутниковым снимкам, российские вертолеты вернулись на базу вблизи Мурманска, портового города за Полярным кругом, после того как их не было там в течение двух десятилетий. Другая недавняя активность включает более сотни новых палаток, которые появились около года назад в Каменке, российской базе менее чем в 50 км от Финляндии.

Напомним, на Западе все больше крепнет уверенность, что Россия уже ведет против стран – членов НАТО гибридную войну, параллельно готовясь к реальному вооруженному противостоянию. Начать прямую агрессию в Западной Европе Москва может уже через несколько лет.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский заявил, что страны Европы должны вместе реагировать на российские провокации, которые включают в том числе нарушение воздушного пространства стран ЕС.

