"Нужны быстрые и действенные силы реагирования": Зеленский объяснил потребность Европы в "стене дронов" и призвал к давлению на Россию

Президент Владимир Зеленский заявил, что страны Европы должны вместе реагировать на российские провокации, которые включают, в том числе, нарушение воздушного пространства стран ЕС. По словам главы государства, украинские военные готовы и уже начали делиться опытом с европейцами в вопросе противодействия ударных беспилотников.

Также президент призвал партнеров давить на Россию, чтобы в Москве увидели единства и готовность Запада реагировать на любые угрозы. Об этом Зеленский заявил во время саммита Европейского политического сообщества.

Первый шаг к "стене дронов"

По словам Зеленского, украинские военнослужащие, которые имеют огромный опыт в борьбе с ударными дронами, уже начали выполнять операцию в Дании. Президент подчеркнул, что это первый шаг к созданию "стены дронов". В то же время глава государства отметил, что для реализации этого проекта нужны общие решения.

"Мы должны действовать вместе, мы должны действовать сильно. Во-первых, наши граждане, наши военные, которые уже сейчас находятся в Дании, это опытные военные, которые знают, как уничтожать ударные дроны. Они уже начали выполнение своей операции, мы готовы поделиться своим опытом. Это начало, это первый шаг к созданию эффективной стены дронов для защиты всей Европы. Давайте вместе работать над решениями, которые позволят воплотить это проект в реальность", – сказал Зеленский.

