На Западе считают, что Россия может напасть на НАТО, и готовятся к войне – ВВС

На Западе все больше крепнет уверенность, что Россия уже ведет против стран-членов НАТО гибридную войну, параллельно готовясь к реальному вооруженному противостоянию. Начать прямую агрессию в Западной Европе Москва может уже через несколько лет.

Количество сигналов, свидетельствующих об агрессивных намерениях Кремля, в последнее время существенно увеличилось. О причинах, по которым Запад считает нападение РФ реальностью ближайших лет, и в каком состоянии страны НАТО подходят к вероятному конфликту, говорится в статье ВВС.

Россия готовится к войне

На фоне существенного увеличения количества российских провокаций и нарушений границ НАТО дронами и военной авиацией РФ в Европе растет напряженность: европейские страны все больше убеждаются, что Москва уже в обозримой перспективе может перейти от гибридной войны к реальной агрессии против Запада.

Об этом свидетельствует уже хотя бы то, что российская экономика продолжает дальнейшую мобилизацию под нужды войны, Кремль прилагает усилия для наращивания военного потенциала РФ.

Вероятности таким планам РФ добавляют напряженные отношения между Россией и странами Запада, которые стремительно ухудшались с 2014-го – после аннексии Москвой украинского Крыма и начала войны на Донбассе.

К тому же после начала полномасштабной агрессии РФ против Украины к НАТО присоединились две новые страны – Финляндия и Швеция. Учитывая то, что российский диктатор одной из "причин" вторжения в Украину называл именно "угрозы" для России из-за "расширения НАТО", вступление в Альянс двух ранее нейтральных стран на Западе считают одним из возможных "мотивов" для России атаковать уже сам блок.

Относительно того, когда Москва может начать войну с НАТО, – большинство западных экспертов считают, что речь идет о сроке в несколько лет. Такой временной "люфт" до начала боевых действий они объясняют тем, что пока не наблюдается очевидных признаков подготовки к вторжению вроде переброски войск. А самой России, истощенной длительной войной с Украиной, нужно определенное время на подготовку.

В зоне наибольшего риска – страны Балтии?

Относительное единодушие в экспертной среде установилось и относительно наиболее вероятного места нападения РФ. Эксперты предполагают, что атаковать российская армия будет на одном из участков своей границы со странами НАТО.

Нападение на Дальнем Востоке, где РФ в море граничит с США, оценивается как маловероятное, ведь Штаты имеют самый большой ядерный потенциал, поэтому столкновение двух ядерных держав может положить конец существованию всей планеты.

Другим вариантом для экспансии мог бы быть Черноморский регион: там Россия могла бы атаковать Турцию, Румынию или Болгарию. Однако к ним Москва пока не озвучивала "исторических претензий", а нападать силами потрепанного Украиной Черноморского флота РФ, значительно уступающего в боеспособности флотам стран НАТО, было бы самоубийственным решением . Да и традиционно российская армия более уверенно чувствует себя на суше, а не на море.

Поэтому наиболее вероятным будущим театром боевых действий остаются страны Балтии. В этом регионе РФ имеет сухопутные границы с Эстонией, Латвией, а также Литвой и Польшей через Калининградскую область, с Финляндией и Норвегией. Да и бывшая принадлежность первых трех из перечисленных государств к СССР дает Кремлю "аргументы" для объяснения "причин" начала войны российскому населению.

Вдобавок страны Балтии Альянсу будет сложнее оборонять, ведь они отделены от остальной Европы 60-километровым "Сувалкским коридором" – польско-литовской границей, которая тянется от Беларуси до российской Калининградской области. Все сухопутное снабжение стран Балтии проходит через этот коридор, и, если он будет перекрыт, Литву, Латвию и Эстонию можно будет обеспечивать только морем или воздухом.

Поэтому сейчас к возможному вторжению Литва, Латвия и Эстония готовятся по всей протяженности своих границ. А силы НАТО в регионе прежде всего должны быть готовы удерживать оборону до тех пор, пока из глубины континента не подоспеют основные силы.

"Прелюдия" к вторжению: гибридная агрессия РФ уже в разгаре

Россия уже ведет против Запада гибридную войну, что проявляется, например, в диверсиях, хакерских атаках и нарушениях Москвой воздушного пространства стран Североатлантического альянса.

В частности, с 2023-го по 2025 год произошло несколько случаев повреждения кабелей в Балтийском море, остановить которые удалось только после запуска операции НАТО "Балтийский страж", направленной на защиту инфраструктуры стран Альянса.

А вот с провокациями в воздухе со стороны РФ НАТО пока справиться не может. Уже после начала Альянсом операции "Восточный страж", стартовавшей после вторжения российских дронов в воздушное пространство Польши, произошли пролеты российских истребителей МиГ-31 над Эстонией, а также многочисленные инциденты с дронами вблизи аэропортов Дании и Норвегии.

Реакция НАТО на гибридные угрозы вызывает немало критики. Ведь, например, в Польше на относительно копеечные российские дроны "охотились" польские и нидерландские истребители, которые сбили 4 БпЛА из почти 20 ракетами, стоимость которых значительно превышает стоимость дронов РФ.

Готовы ли страны НАТО к полномасштабному противостоянию с Россией

Часть западных экспертов отмечает, что тактика западных стран кардинально отличается от российской, поэтому в ответ на применение российской армией дронов они преимущественно будут отвечать высокоточным оружием, авиаударами, ракетами и артиллерией. По крайней мере, так выглядит будущая тактика НАТО на учениях, которые проводит Альянс в последние годы.

Дроны же войска НАТО будут использовать прежде всего для обеспечения и поддержки – разведки, целеуказания и наблюдения.

Общая тактика Альянса на восточном фланге заключается в сдерживании передовых частей противника, быстрой переброске средств усиления и затем оперативном стягивании основных сил к месту боевых действий.

Для этого в восьми странах размещены многонациональные боевые группы. Они находятся в Литве, Латвии, Эстонии, Польше, Румынии, Венгрии, Словакии и Болгарии.

Однако сейчас блок имеет проблему из-за отсутствия у НАТО единой армии, хотя общая численность армий стран-членов НАТО в Европе примерно равна численности российской армии: вместе армии стран Альянса насчитывают, по разным подсчетам, около 3,5 млн военных (от 3,2 до 3,8 млн), из которых 1,3 миллиона – это американские военные.

Зато штатная численность российской армии – 2 209 130 человек, из которых только 1,5 млн – военнослужащие, а остальные – гражданский персонал. К тому же Россия продолжает воевать против Украины, где увязли более 700 тыс. оккупантов, и требует постоянного пополнения боевых потерь. Поэтому нарастить общую численность ВС РФ Москве сложно.

Большим является и мобилизационный ресурс европейских стран НАТО, ведь в них живут до 600 млн человек – против около 146 млн россиян. Однако здесь сыграть злую шутку с Европой в случае нападения РФ могут проблемы с быстрым набором большой армии из-за невысокого уровня военной подготовки населения.

В России свой мобилизационный ресурс оценивают в около 30 млн человек. А вот главнокомандующий ВСУ Александр Сырский считает, что эта цифра не превышает 20 млн человек, а количество россиян, имеющих военную подготовку, составляет максимум 5 млн.

К тому же вызывает сомнения способность России быстро обеспечить всех мобилизованных военной техникой и вооружением, создать им элементарные условия для жизни и службы.

По предварительным оценкам, европейские страны НАТО могут мобилизовать до 3,8-4 миллионов боеспособных солдат в случае необходимости (в частности, в Великобритании есть более 900 тысяч резервистов). Однако неясно, сколько времени займет их мобилизация.

Продолжается в Европе подготовка к возможной войне с Россией и по другим направлениям.В частности, в Германии, например, разрабатывается план медицинского обеспечения на случай масштабного конфликта между Россией и НАТО, страна также усиливает подготовку военных медиков с учетом новых реалий войны в Украине, изучает различные варианты транспортировки раненых в тыл – с помощью госпитальных поездов, автобусов и медицинской эвакуации по воздуху.

Может ли дойти до ядерной войны

В Европе ядерное оружие имеют Франция и Великобритания, а также в нескольких странах хранятся американские тактические ядерные заряды. Россия также имеет ТЯО, которое хранит как у себя, так и в Беларуси. Применение такого оружия менее регламентировано и является более опасным, поскольку порог его применения значительно ниже. Однако ядерное сдерживание существует не только на стратегическом уровне, но и на оперативно-тактическом, и оно тоже работает как предохранитель войны.

Насколько готовы к возможной войне европейская экономика и ВПК

Хотя экономики стран НАТО значительно больше экономики России, их военно-промышленный комплекс на момент российского вторжения в Украину был ориентирован на "мирное" производство. Поэтому теперь он должен пройти технологическое обновление и требует значительных инвестиций и от государств, и от частных инвесторов.

В ВВС отмечают, что европейским странам нужен коллективный подход к закупке вооружений, планированию, инвестиционной политике. Также необходимо адаптировать законодательство, чтобы организация коллективной обороны не превратилась в хаос.

Европа уже движется вперед во всех этих направлениях. Расходы на оборону в 2025 году достигнут 381 млрд евро (около 2,1% ВВП). В 2024-м они составляли 343 миллиарда.

Инвестиции в ВПК в 2025 году составят около 130 млрд евро.

Однако пока европейский ВПК сложно назвать готовым к противостоянию с Россией. Ведь он только начинает выходить из длительного периода недофинансирования и не способен производить вооружение в необходимых объемах. Однако новые заводы строятся, компании наращивают производственные мощности, и темпы производства растут.

Главный акцент сейчас делается на снижении зависимости от поставок из-за рубежа, в частности из Азии и США. Продолжается строительство заводов по производству снарядов, взрывчатки, систем артиллерии и ПВО.

Резюме

Проанализировав все факторы и опросив ряд военных экспертов, в ВВС пришли к выводу, что о начале войны между НАТО и Россией в ближайшем будущем речь не идет. Россия не сможет начать войну с НАТО, не завершив конфликт в Украине, и даже после его завершения ей понадобится минимум несколько лет для подготовки сил к новому вторжению – уже в Европу. Ведь российско-украинская война сейчас "съедает" все российские ресурсы.

Если же агрессор решится на нападение, подготовку к нему в виде скоплений войск у границ НАТО Запад заметит заранее. И будет иметь время на подготовку к обороне.

