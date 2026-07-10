Существуют крупные группы специалистов: в Молдове заявили, что РФ уже готовится вмешаться в предстоящие выборы

Россия продолжает готовиться к вмешательству в политические процессы Молдовы и ежедневно работает над информационным воздействием. Несмотря на то, что Молдова сейчас лучше подготовлена к таким угрозам, чем раньше, расслабляться нельзя.

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Об этом заявил глава Службы информации и безопасности (SIS) Молдовы Александру Мустяца. Руководитель SIS также рассказал об изменении методов российской пропаганды, онлайн-мошенничестве и попытках Москвы усилить своё влияние на политическую жизнь Молдовы.

В SIS заявили о новых методах информационного воздействия

У России есть большие команды высококвалифицированных и хорошо оплачиваемых специалистов, которые ежедневно работают против Молдовы. Он подчеркнул, что страна стала значительно лучше подготовлена к возможным попыткам внешнего вмешательства, однако угрозы продолжают эволюционировать.

Глава SIS сообщил, что в этом году ведомство фиксирует существенный рост дезинформационных и пропагандистских кампаний. Если раньше основной площадкой для распространения пропаганды был Telegram, то теперь главным каналом стал TikTok. В то же время активизировались кампании в Facebook, а также начали появляться временные сайты, созданные для распространения ложной информации.

Цель кампаний — подорвать доверие к государственным институтам

По словам директора SIS, информационные кампании направлены на дискредитацию армии, сектора безопасности, правоохранительной системы и правосудия. Их цель — снизить доверие граждан к государственным институтам в преддверии следующего избирательного цикла.

Александр Мустяца также заявил, что онлайн- и телефонное мошенничество являются частью более широкой стратегии влияния. По его словам, российские спецслужбы собирают персональные данные граждан, чтобы затем использовать их для вербовки или мошеннических схем.

Он уточнил, что значительная часть таких мошенничеств осуществляется через зарубежные колл-центры. Мошенники представляются сотрудниками SIS или Национального банка и используют символику государственных учреждений, чтобы завоевать доверие потерпевших.

Россия пытается влиять на политическую среду

Мустяца заявил, что одним из инструментов России является установление контроля над политическими элитами. По его словам, это может происходить как через вербовку и продвижение отдельных политических деятелей, так и путем незаконного финансирования лиц, действующих в интересах Москвы.

По словам Мустяцы, расследование дел о государственной измене и внешнем влиянии является сложным и длительным процессом. Он добавил, что в последнее время правоохранительные органы достигли заметных результатов в документировании таких дел, а часть материалов уже передана в прокуратуру для дальнейшего расследования.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что так называемый "Русский дом" в Кишиневе (Молдова) 4 июля окончательно прекратил деятельность. Отныне по крайней мере часть его функций будет осуществлять отдел культуры российской дипмиссии в Молдове

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