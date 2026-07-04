В Молдове из-за войны в Украине окончательно закрыли "Русский дом"

Так называемый "Русский дом" в Кишинёве, Молдова, 4 июля окончательно прекратил свою деятельность. Отныне, по крайней мере часть его функций будет выполнять отдел культуры российской дипломатической миссии в Молдове.

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О закрытии центра сообщило посольство России в Молдове, сославшись на соответствующее решение молдавского правительства. В свою очередь правительство Александра Мунтяну напомнило об одном из рисков функционирования "Русского дома" – вербовке на войну в Украине.

Что говорят россияне

Посольство России, подтверждая, что "Русский дом" завершает работу 4 июля, отметило, что часть его функций перейдет к отделу культуры посольства "в рамках полномочий дипломатического представительства, предусмотренных Венской конвенцией о дипломатических сношениях от 1961 года".

"Никакие ограничения и меры давления не ослабят колоссальный интерес молдаван к российской культуре, которая всегда служила делу мира, взаимопонимания и духовного обогащения народов", – довольно цинично подчеркнули в посольстве.

Что говорят молдаване

В непризнанной ПМР сообщили, что Тирасполь после прекращения работы "Русского дома" в Кишиневе намерен открыть собственный так называемый "российский центр" – с тем, чтобы "противодействовать деструктивным попыткам ограничить присутствие России".

Правда, в правительстве Молдовы утверждают, что так называемая ПМР на это"не имеет соответствующих полномочий".

А министр культуры Молдовы Кристиан Жардан напомнил, что "Русский дом", помимо прочего, занимался набором молодых людей якобы для обучения в РФ, и это для молодежи довольно рискованно.

"Существует огромный риск для любого молодого человека, гражданина Молдовы, который захочет поехать туда, потому что вместо обучения его могут забрать в российскую армию и отправить на фронт в Украину", – отметил Жардан.

Что этому предшествовало

Это – не новый курс правительства Мунтяну. О закрытии "Русского дома" власти республики объявили еще в феврале прошлого года, после падения российских дронов на юге страны. А в мае решение о прекращении соглашения с РФ о деятельности "культурных центров" поддержала парламентская комиссия по внешней политике.

Как сообщал OBOZ.UA, в декабре 2025 года, уже во время пребывания Мунтяну на посту главы правительства Молдовы, было одобрено закрытие центра "Русский дом". Причем рассказывая об этом, министр культуры Кристиан Жардан уточнял, что"этот центр вовсе не был культурным, а под его прикрытием велась деятельность, подрывающая суверенитет Молдовы".

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