Суд в Японии признал виновными трех украинцев, которые незаконно проникли в зону отчуждения возле АЭС 'Фукусима-1': как наказали

Суд в Японии признал виновными трех граждан Украины, которые незаконно проникли в зону отчуждения возле аварийной АЭС "Фукусима-1". Мужчины получили штраф вместо тюремного заключения, хотя прокуратура просила назначить им шесть месяцев лишения свободы.

Инцидент произошел после того, как украинцы вели прямую трансляцию своего проникновения в запретную зону. Об этом сообщает news.ntv.co.jp.

Анатолий Дивац (34 года, сотрудник компании), Владислав Савинов (29 лет, водитель) и Александр Крюков (43 года, электрик) были задержаны 24 сентября 2023 года за незаконное проникновение в пустой дом в городе Окума.

Мужчины вели прямую трансляцию своего пребывания внутри здания на видеохостинге, что и стало основанием для расследования.

На слушании судья Масахиро Танике охарактеризовал их поступок как "эгоистичный и продиктованный любопытством", но, учитывая искреннее раскаяние подсудимых, назначил штраф в размере 100 000 иен (примерно 27 тысяч гривен) каждому, вместо предложенного прокуратурой шести месяцев заключения. Анонимное сообщение о трансляции на YouTube поступило 23 сентября 2023 года.

Как сообщал OBOZ.UA, посольство Украины в Японии выразило глубокую обеспокоенность из-за этого инцидента. Там заявили, что действия граждан Украины являются недопустимыми, поэтому посольство принесло извинения японским гражданам, которых они возмутили.

