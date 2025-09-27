Вели стрим в зоне отчуждения возле Фукусимы: в Японии задержали блогеров из Украины

В среду, 24 сентября, в Японии задержали трех граждан Украины, которые проникли в зону отчуждения возле Фукусимы и вели оттуда стрим. Это произошло в городке Окума, доступ к которому строго ограничен из-за аварии на АЭС "Фукусима-1", которая случилась 11 марта 2011 года.

Украинцев арестовали на месте по подозрению в незаконном проникновении в пустой дом. Об этом сообщил японский общественный вещатель NHK.

Подробности инцидента

В ночь на 23 сентября в полицейский участок Футаба, который отвечает за город, поступил анонимный звонок о том, что "видео иностранцев, которые входят в дом, транслируется в прямом эфире на YouTube". Полицейские установили место происшествия на основе видеозаписи, а утром 24-го числа нашли трех людей в доме и арестовали их на месте.

Во время допроса в полиции они признались в предъявленных обвинениях.

По данным полиции, среди арестованных – 34-летний Анатолий Дыбак, 29-летний Владислав Савинов и 43-летний Александр Крюков. Все трое ведут блог под названием "УРБАНИКС" в Telegram и YouTube, где показывают заброшенные локации в разных уголках мира.

"Вы увидите действительно АФИГЕННЫЙ контент из Фукусимской Зоны Отчуждения. Последний запланированный выпуск из этого трипа – официально снят. Я доволен материалом, хоть и планировал снимать совершенно по другому. Тут были и пот и слезы и радиоактивные зеленые пауки, размером с мое лицо", – писали в канале накануне ареста.

После 24 сентября новые сообщения на их платформах не появлялись.

Отмечается, что пустой дом, в который проникли украинцы, расположен в труднодоступной зоне, доступ к которой строго ограничен после ядерной аварии. Сейчас полиция расследует детали случившегося.

