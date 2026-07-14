Суд в США лишил Трампа иммунитета от налоговых проверок: что это означает для его семьи

Федеральный суд США признал недействительным соглашение между президентом Дональдом Трампом и федеральными ведомствами. Это соглашение освобождало его от налоговых проверок и предусматривало создание фонда в размере 1,8 млрд долларов, от которого позже отказались.

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Об этом говорится в решении судьи федерального окружного суда Кэтлин Уильямс. Подробнее о решении рассказывает ВВС .

Судья Кэтлин Уильямс пришла к выводу, что иск, поданный в 2026 году Дональдом Трампом, двумя его сыновьями и Trump Organization, не был направлен на урегулирование реального спора между сторонами. По её мнению, заключённое мировое соглашение было способом предоставить иммунитет людям и компаниям, связанным с президентом, а также направить миллиарды долларов налогоплательщиков на выплаты, не предусмотренные законом.

Суд также направил одного из адвокатов Трампа, Алехандро Брито, в адвокатскую палату Флориды для проверки возможного нарушения правил профессиональной этики. Другому адвокату, Дэниелу Эпштейну, запретили участвовать в рассмотрении дел в Южном округе Флориды как минимум на год.

Решение суда касается не только Дональда Трампа, но и его семьи. Президенту США и его двум сыновьям запретили ссылаться на аннулированное соглашение или использовать его условия в будущих судебных процессах. Это означает, что Налоговая служба США (IRS) теперь может вновь проводить проверки налоговых деклараций Трампа.

Первый иск Трамп подал после утечки его конфиденциальной налоговой информации, которая, по его словам, произошла по вине бывшего подрядчика Налоговой службы США Чарльза Литтлджона. Именно эти документы легли в основу расследования The New York Times, в котором сообщалось, что в 2016 году Трамп заплатил всего 750 долларов федерального подоходного налога, а в течение 10 из предыдущих 15 лет вообще не платил его.

В своём решении судья также отметила, что Трамп обратился в суд только после возвращения в Белый дом. По её словам, после этого он назначил своих бывших адвокатов на руководящие должности в Министерстве юстиции, и именно эти чиновники от имени правительства участвовали в переговорах о заключении мирового соглашения.

После решения суда представитель юридической команды Трампа заявил BBC, что Налоговая служба США допустила утечку конфиденциальной информации из-за сотрудника, который, по словам защиты, преследовал политические мотивы. В то же время директор по политическим вопросам Tax Law Center Брендон ДеБот заявил, что это соглашение давало Трампу исключительные преимуществапри налоговых проверках и противоречило принципам независимости американской налоговой системы.

Как сообщал OBOZ.UA,министерство юстиции США обязало четырех журналистов The New York Times явиться в суд и дать показания. Какие именно показания они должны дать, точно неизвестно, но повестки в суд они получили после новости о проблемах безопасности, связанных с новым президентским самолетом американского лидера Дональда Трампа.

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