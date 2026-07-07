Суд разрешил Марин Ле Пен участвовать в предстоящих выборах президента Франции

Апелляционный суд Парижа оставил в силе обвинительный приговор в отношении лидера французских ультраправых Марин Ле Пен по делу о нецелевом использовании средств Европарламента. В то же время суд изменил наказание таким образом, что запрет на занятие выборных должностей истечет до президентских выборов 2027 года.

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Это, в свою очередь, открывает ей возможность баллотироваться. Об этом сообщает BBC.

Суд признал Марин Ле Пен виновной в незаконном использовании средств Европарламента, которые на протяжении многих лет направлялись на оплату труда сотрудников партии "Национальное объединение" во Франции.

Судья Мишель Аги подчеркнула, что правонарушение является особенно серьезным из-за его длительного характера, значительного объема незаконно использованных средств и участия в схеме избранных должностных лиц, призванных действовать в интересах общества. В то же время суд отметил, что Ле Пен лично не получала финансовой выгоды от этой схемы.

Апелляционная инстанция оставила в силе штраф в размере 100 тысяч евро и назначила три года лишения свободы, из которых два года являются условными. Еще один год политик будет отбывать под домашним арестом с обязательным ношением электронного браслета.

Кроме того, суд назначил Марин Ле Пен 45 месяцев запрета на занятие выборных должностей, но 30 месяцев этого срока определил как условные. Таким образом, фактическое ограничение составляет 15 месяцев. Суд учел, что этот срок отсчитывается с 31 марта 2025 года — дня вынесения приговора судом первой инстанции, поэтому он истечет еще до президентских выборов 2027 года.

Именно пятилетний запрет на баллотирование, наложенный судом первой инстанции, фактически лишал Ле Пен шансов принять участие в следующих президентских выборах. После этого решения она подала апелляцию вместе с десятью другими фигурантами дела.

Несмотря на юридическую возможность выдвинуть свою кандидатуру, участие Ле Пен в президентской гонке пока остается под вопросом.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что во Франции в коммуне Морман-сюр-Верниссон 9 июня состоялась встреча крайне правых европейских лидеров, в том числе главы французского "Национального объединения" (National Rally – RN) Марин Ле Пен и премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Последний в своей речи с трибуны резко раскритиковал Евросоюз, сравнив решения Брюсселя с "гильотиной".

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