Ле Пен собрала во Франции европейских ультраправых: Орбан выступил с критикой ЕС

Во Франции в коммуне Морман-сюр-Верниссон 9 июня состоялась встреча крайних правых европейских лидеров, включая главу французского "Национального объединения" (National Rally – RN) Марин Ле Пен и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Последний в своей речи с трибуны резко раскритиковал Евросоюз, сравнив решения Брюсселя с "гильотиной".

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Мероприятие, названное "Фестивалем победы", собрало во Франции представителей ультраправых политсил, входящих в группу "Патриоты за Европу" в Европарламенте. Их пригласило "Национальное объединение", передает Le Monde.

Название связано с тем, что сборы состоялись через год после выборов в ЕП, на которых RN одержало победу.

Премьер Венгрии во время выступления сравнил европейскую миграционную политику с "организованным обменом населением с целью замены культурной базы" континента.

Похваставшись тем, что ему удалось "оттеснить мигрантов" в своей стране – даже если это означало навлечь на себя санкции со стороны Брюсселя, – Орбан заявил перед несколькими тысячами человек: "Мы не позволим им разрушать наши города, насиловать наших девушек и женщин или убивать мирных граждан".

Он пожаловался, что в ЕС часто не понимают политику Будапешта. "Я работаю над тем, чтобы в Европе снова было христианско-консервативное большинство", – сказал Орбан, поставив в пример США при республиканце Дональде Трампе.

Он поддержал французское "Национальное собрание" и призвал партию Ле Пен заявить о себе на предстоящих выборах.

"Без вас мы не сможем занять Брюссель... Мы не сможем спасти Венгрию от брюссельской гильотины", – сказал скандальный политик.

Вместе с ним выступал ряд крайне правых европейских лидеров, включая вице-президента Италии Маттео Сальвини, испанского националиста Сантьяго Абаскаля, чешского олигарха и антиевропейского политика Андрея Бабиша, президента греческой партии "Голос Разума" Афродиту Латинопулу и других.

Марин Ле Пен также озвучила резкую речь, направленную против Европейского Союза, "торговой ультралиберальной империи", в которой она намерена "восстановить порядок".

"Мы не хотим выходить из-за стола. Мы хотим закончить игру и выиграть ее, взять власть во Франции и в Европе, чтобы вернуть ее народу", – настаивала она, нападая с трибуны на европейскую миграционную политику.

Перед собранием "Фестиваля победы" 9 июня лидеры левых сил, ассоциации и профсоюзы провели демонстрацию в Монтаржи, в нескольких километрах от Морман-сюр-Верниссона, чтобы выступить против ультраправых. По словам организаторов, в мирном марше приняли участие 4000 человек.

Как ранее писал OBOZ.UA, граждане Венгрии кардинально разделились во взглядах на политику премьер-министра Виктора Орбана, который находится у власти в целом уже 15 лет. 50% респондентов ответили, что правительство оказало негативное влияние на развитие страны, 39% оценили правление Орбана как позитивное.

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