Суд Германии не разрешил конфисковать танкер 'теневого флота' РФ

Федеральный финансовый суд Германии пока не дал таможенникам согласия на конфискацию аварийного нефтяного танкера Eventin, который считается судном российского "теневого флота". Танкер уже почти год находится у побережья острова Рюген.

Суд видит "обоснованные сомнения относительно законности мер конфискации". Об этом сообщает немецкое издание Spiegel.

Обеспокоены экологи

Кроме того, нет определенности, может ли это судно заходить на территорию ЕС в случае чрезвычайной ситуации. Вход в немецкие территориальные воды якобы "был вынужденным из-за технических дефектов и подпадало под действие морского права искать убежища в порту", отметили в суде.

В суде знают, что Eventin направлялся из России в Индию, основного потребителя российской нефти, причем танкер "неоднократно курсировал между Россией и Индией в прошлом".

В свою очередь немецкие экологи выражают обеспокоенность относительно возможности аварии на уже аварийном судне и, как следствие, массивного загрязнения Балтийского моря. Они требуют откачать нефть с судна, добавляет немецкое издание.

Что предшествовало

Eventin имеет на борту 100 тысяч тонн нефти, с которой танкер уже почти год стоит неподалеку немецкого Рюгена в Балтийском море. Туда его отбуксировали после того, как судно "стало неуправляемым".

Eventin еще в начале января вышел из Усть-Луги в РФ и под флагом Панамы направлялся в египетский Порт-Саид, а конечным пунктом должна была стать Индия.

Формальный владелец танкера Eventin – корпорация Laliya Shipping (Маршалловы острова), судится с ЕС о внесении танкера в списки "теневого флота" страны-агрессора и, соответственно, применения санкций против корабля.

Как сообщал OBOZ.UA, ссылаясь на собственные источники в СБУ, Sea Baby, то есть морские дроны Службы, недавно поразили в море нефтяной танкер Dashan, также принадлежащий "теневому флоту" России. Это была совместная операция 13-го Главного управления военной контрразведки СБУ вместе с ВМС Украины.

Также Sea Baby вывели из строя два подсанкционных нефтетанкера KAIRO и VIRAT в Черном море. Суда принадлежали теневому флоту страны-агрессора России и направлялись пустыми на загрузку в Новороссийск.

