В Балтийском море взяли на буксир танкер, подозреваемый в принадлежности к теневому флоту РФ: потерял управление
В пятницу, 10 января, в Балтийском море танкер Eventin с российской нефтью потерял управление и дрейфовал в течение нескольких часов. В конце концов он был взят на буксир.
Об этом сообщает специализированное издание gCaptain. Отмечается, что Eventin потенциально является частью так называемого теневого флота РФ.
Танкер под флагом Панамы с 99 тысячами тонн нефти потерял управление севернее немецкого острова Рюген в пятницу около полудня по местному времени. За три часа до него дошел немецкий буксир Bremen Fighter и потащил за собой в ближайший порт.
24 члена экипажа оставались на борту Eventin, эвакуация была признана ненужной.
"Благодаря быстрой координации сил буксировки и реагирования потенциальной экологической катастрофы удалось избежать – по крайней мере, на данный момент", – сказано в сообщении.
По официальным данным, Eventin везет нефть из российской Усть-Луги в египетский Порт-Саид, порт на Суэцком канале.
Считается, что этот танкер входит в российский "теневой флот", который перевозит нефть и продаваемые в обход санкций нефтепродукты. Судно связано с зарегистрированной в ОАЭ фирмой Wanta Shipping LLC-FZ, которая, по данным Украины, аффилирована с компанией Fractal Marine DMCC, а против этой компании Великобритания ввела санкции за торговлю российской нефтью в обход ограничений.
Напомним, ранее пограничная охрана в Финляндии взяла на абордаж и задержала российский нефтяной танкер Eagle S, находившийся 25 декабря в районе разрыва линии электропередач между Финляндией и Эстонией.
Судно, подозреваемое в принадлежности к "теневому флоту" РФ, было сопровождено в территориальные воды Финляндии. Позже на нем было обнаружено оборудование для приема и передачи данных.
А 6 января из Финского залива подняли якорь, который 25 декабря мог повредить коммуникационный подводный кабель между Финляндией и Эстонией. Якорь, как подозревает следствие, принадлежит танкеру Eagle S.
Как сообщал OBOZ.UA, китайская компания Shandong Port Group запретила заходить в свои порты танкерам "теневого флота" России, находящихся под санкциями США. Ожидается, что это ограничит доступ российской нефти к ключевому рынку и повысит затраты на ее транспортировку.
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