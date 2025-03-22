Страны Европы начали работать над планом замены США в НАТО: что известно

Европейские государства работают над расширением полномочий, связанных с ответственностью за оборону континента. Таким образом Европа намерена постепенно взять на себя большую роль, чем Соединенные Штаты в вопросе обеспечения обороноспособности.

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Также страны Европы пытаются подготовиться к возможному одностороннему выходу США из НАТО. Об этом говорится в материале Financial Times.

Проинформированные европейские чиновники рассказали, что на сегодняшний день речь идет о предложении администрации президента США Дональда Трампа о передаче обязанностей по обороне континента европейским государствам в течение следующих 5-10 лет. Также в Европе опасаются, что неоднократные угрозы Трампа ослабить или выйти из Североатлантического альянса могут воплотиться в реальность.

На сегодняшний день Великобритания, Франция, Германия и страны Северной Европы являются среди государств, участвующих в неформальных, но структурированных обсуждениях. Основная цель заключается в разработке плана передачи финансового и военного бремени европейским столицам и представить его США перед ежегодным саммитом лидеров НАТО в Гааге в июне 2025 года.

По предварительным данным, предложения европейских государств будет включать обязательства по увеличению европейских оборонных расходов и наращиванию военного потенциала с целью убедить Трампа согласиться на постепенную передачу полномочий. По оценкам чиновников, для достижения уровня, который позволит заменить большинство военных возможностей США за исключением ядерного сдерживания, понадобится от 5 до 10 лет усиленных расходов.

Напомним, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп утверждает, что его действия сделали Североатлантический альянс более сильным. В частности, союзники по НАТО стали больше тратить на оборону.

Ранее Соединенные Штаты потребовали от стран Североатлантического альянса увеличить расходы на НАТО до 5% ВВП. В администрации Трампа пообещали давить на европейских союзников, пока определенные показатели не будут достигнуты. Такие же расходы будут и в США, обещали в Госдепе США.

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