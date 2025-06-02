Зеленский прибыл в Вильнюс и выступил на Саммите стран Бухарестской девятки и Нордических стран. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 2 июня, прибыл в столицу Литвы Вильнюс для участия в Саммите стран Бухарестской девятки и Нордических стран. Здесь у главы государства также запланированы двусторонние встречи с участниками мероприятия.

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Об этом украинским СМИ сообщил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров. В рамках саммита Зеленский проведет ряд двусторонних встреч с лидерами стран-участниц, на которых будут обсуждаться вопросы безопасности, помощи Украине и евроатлантической интеграции.

Литовское национальное радио и телевидение LRT передает, что самолет с Зеленским приземлился в аэропорту Вильнюса около 10:38.

Как известно, саммит в Вильнюсе объединяет страны восточного фланга НАТО и страны Северной Европы для координации усилий в сфере безопасности на фоне продолжающейся агрессии РФ против Украины.

В частности, на нем должны согласовать позиции перед предстоящим саммитом НАТО, который состоится 24-25 июня в Гааге.

В саммите принимают участие лидеры стран Балтии, Польши, Чехии, Словакии, Венгрии, Болгарии, Румынии, Дании, Норвегии, Финляндии, Швеции и Исландии, а также генсекретарь НАТО Марк Рютте и президент Украины Владимир Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным СМИ, в НАТО не обсуждают требование РФ предоставления письменных обязательств по "нерасширению блока на восток". Эта тема ни разу не поднималась ни на недавних, ни на более отдаленных во времени встречах в рамках Альянса.

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