Стармер посетил военную базу на западе Англии, где проходят подготовку ВСУ. Фото

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер вместе с новозеландским коллегой Крисом Люксоном побывали на одной из военных баз на западе Англии. Там украинские военные проходят подготовку перед тем, как отправиться на фронт.

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Об этом сообщает Sky News. Политики наблюдали за совместными учениями, которые проводят инструкторы из Великобритании и Новой Зеландии. По словам Стармера, эти тренировки – это настоящий источник вдохновения.

Британский премьер отметил важность поддержки обороноспособности страны и заявил о планах увеличить расходы на оборону: до 2,5% ВВП к 2027 году, а в случае победы лейбористов на следующих выборах – до 3%.

Стармер также поблагодарил украинцев, участвующих в программе.

"Я считаю невероятным, что все прогнозы в начале этой войны сводились к тому, что агрессор Россия добьется успеха очень быстро, но этого не произошло. Благодаря устойчивости украинцев, потому что вы боролись за свою страну и боролись за всех нас, борясь за свою страну", – сказал он.

Напомним, в среду, 23 апреля, состоится новый раунд мирных переговоров по завершению войны в Украине. Он пройдет в Лондоне. В переговорах примут участие Украина, Великобритания, Франция и США.

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