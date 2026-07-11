Стало известно, какая страна может помочь Украине делать перехватчики в Patriot: тогда процесс ускорится

Обещание президента США Дональда Трампа разрешить Украине собственное производство ракет для ЗРК Patriot стало важным жестом поддержки на саммите НАТО в Анкаре. Однако эксперты в области обороны предупреждают, что на развертывание мощностей уйдет много времени, а критический дефицит ракет ощущается уже сейчас.

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В этой ситуации ключевым партнером для Украины может стать конкретное европейское государство. Об этом сообщает Reuters.

Германия как главный технологический хаб

Одной из ключевых стран, способных помочь Киеву ускорить процесс производства дефицитных ракет, является Германия. Берлин уже разработал и имеет собственную налаженную производственную цепочку для ракет-перехватчиков PAC-2.

По словам источников, знакомых с ходом обсуждений, новые ракеты, скорее всего, начнут производить на территории Германии или другой европейской страны. Это обеспечит безопасность заводов от российских ударов.

Только после окончания войны производственные мощности могут быть полностью перенесены непосредственно в Украину. Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что технические группы уже работают над деталями, но подчеркнул, что Киев хотел бы запустить производство "в Украине как можно скорее".

Временной лаг и масштабы ракетного дефицита

Несмотря на оптимизм, эксперты призывают к реализму и напоминают, что запуск сборочных линий – процесс небыстрый. В краткосрочной перспективе влияние этого решения будет ограниченным.

Эксперт по ракетам из Норвежского института оборонных исследований Фабиан Хоффманн заявил, что был бы очень удивлен, если бы это произошло быстрее, чем за 12 месяцев. По его словам, производство перехватчиков в Украине "займет значительно больше времени".

Для сравнения аналитики приводят в пример соглашение Raytheon с европейским производителем MBDA от 2024 года о производстве ракет GEM-T в Германии. Этот договор принесет первые поставки не раньше начала 2027 года.

Ситуация осложняется объемами производства в РФ

Россия ежегодно производит около 700-800 баллистических и гиперзвуковых ракет "Искандер" и "Кинжал". Для их эффективного перехвата по формуле "3 ракеты на 1 цель" Украине требуется около 2400 перехватчиков в год.

Американская компания Lockheed поставила чуть более 600 ракет PAC-3 за прошлый год (с планом выйти на 2000 единиц лишь к 2030 году). Потенциальный украинский завод сможет производить лишь от 200 до 300 перехватчиков в год.

Пока производство только обсуждается, Украине приходится делать жесткий выбор – какие именно объекты инфраструктуры и города защищать в первую очередь. Единственным оружием, способным сбивать российскую баллистику, остаются системы Patriot, но их критически не хватает.

Напомним, вопрос о получении лицензии на производство в Украине ракет для американской системы ПВО Patriot решается положительно на политическом уровне. Отдельные договоренности о дополнительных ракетах Patriot были достигнуты и с европейскими партнерами.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что производство ракет для систем противовоздушной обороны Patriot в Украине может начаться уже через несколько недель. Польша заявила о готовности присоединиться к реализации проекта и сотрудничать с Украиной в сфере производства и обслуживания ракет.

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